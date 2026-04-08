„Dopaminová párty“: tento nový fenomén nočního života, který se zaměřuje spíše na pohodu než na excesy

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Daniel Nouri / Pexels

Tanec uprostřed dopoledne, pití vody místo koktejlů a účast na wellness aktivitách ve sváteční atmosféře: „dopaminové párty“ nově definují pravidla večírků. Tento koncept, který upřednostňuje kolektivní energii bez přebytku, přitahuje stále širší publikum.

Ranní párty, která boří tradiční normy

28. března 2026 se v madridském nočním klubu shromáždilo několik stovek lidí na „dopaminové párty“, slavnostní akci konané během dne bez konzumace alkoholických nápojů. Podle agentur Reuters a The Washington Post se dnešního tanečního dopoledne, které začalo v 11 hodin a kombinovalo hudbu, fyzické aktivity a společenské aktivity, zúčastnilo téměř 700 účastníků.

Na tanečním parketu panovala atmosféra věrná konvencím klasické párty: světelné show, DJ sety a kolektivní energie. Rozdíl spočíval v celkovém přístupu akce, který kladl důraz na vitalitu a pohodu spíše než na excesy obvykle spojené s nočním životem. Někteří účastníci střídali taneční lekce, fyzické cvičení a přestávky s osvěžujícími nápoji nebo lehkým občerstvením v atmosféře popisované jako slavnostní a podporující.

Princip: stimulovat dopamin jiným způsobem

Název „dopaminová párty“ odkazuje na dopamin, neurotransmiter zapojený do motivace a potěšení. Cílem je nabídnout aktivity, které podporují pocity uspokojení a energie, aniž by se uchylovaly k látkám spojeným s nadměrným užíváním.

Rytmická hudba, sociální interakce, fyzický pohyb a vystavení světlu jsou známé faktory, které přispívají k pocitu pohody. Podle několika médií jsou tyto události součástí širšího trendu iniciativ zaměřených na přehodnocení nočního života, jako jsou „střízlivé“ večírky nebo slavnostní akce pořádané během dne.

Trend poháněný novými společenskými očekáváními

Rostoucí popularita tohoto typu akcí je z velké části způsobena rostoucím zájmem o duševní zdraví a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Stále více lidí vyhledává společenské zážitky, které nemusí nutně zahrnovat konzumaci alkoholických nápojů nebo prodloužení noci do časných ranních hodin.

Tento jev postihuje zejména generaci, která dbá na svou pohodu a chce vyvážit společenský život, fyzickou kondici a relaxaci. „Dopaminové večírky“ tuto poptávku uspokojují tím, že nabízejí formát, který lidem umožňuje užít si skupinovou aktivitu a zároveň si zachovat rutinu slučitelnou s profesním nebo osobním životem.

Blahobyt se stává novou hnací silou strany.

Tyto akce nejsou jen pouhým módním výstřelkem, ale ilustrují širší transformaci eventového průmyslu. Organizátoři nyní zkoumají „hybridní formáty“, které propojují hudbu, sport, osobní rozvoj a socializaci.

Některé „dopaminové večírky“ například zahrnují jógu, meditaci nebo sportovní tréninkové lekce, přičemž si stále zachovávají zábavnou a hudební atmosféru. Tento vývoj také odráží diverzifikaci společenských praktik, kdy se pařby již neomezují jen na noc nebo konzumaci alkoholických nápojů.

Zatímco tradiční večírky zůstávají nejběžnější, „dopaminové večírky“ odrážejí rostoucí zájem o „alternativní zážitky z večírků“. Úspěch madridské akce ukazuje, že tento typ formátu může přilákat široké publikum, které přitahuje přátelská a energická atmosféra bez excesů. Večírky, dříve spojované s přestupky, se postupně přesouvají k zážitkům zaměřeným na rovnováhu a kolektivní blaho.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Mise Artemis 2: Odhalení temné strany Měsíce

Výzkum vesmíru vstupuje do nové fáze s misí Artemis 2, která astronautům umožní poprvé po více než padesáti...

Tito přátelé už přes 40 let každých 5 let znovu vytvářejí stejnou fotografii a je to senzace!

V průběhu let nabývají určité tradice zvláštního významu. Již více než čtyři desetiletí se skupina přátel rozhodla zvěčnit...

„Generace Z trucovitě líčí obličej“: co je to za trend?

Normy sociálních médií se rychle vyvíjejí, včetně způsobu, jakým lidé pózují před kamerou. Po letech, kdy dominoval slavný...

„Ukradený polibek“ ve věku souhlasu: romantismus, ke kterému se je třeba vrátit

„Ukradený polibek“, praktikovaný na školních hřištích jako hra „odvážit se“ a na obrazovkách prezentovaný jako romantický akt, není...

Dojemná výměna názorů astronauta s jeho dcerami před vzletem dojala celý svět

V předvečer svého odletu na historickou misi na Měsíc zažil Reid Wiseman, americký astronaut a ovdovělý otec, jeden...

V šedesáti letech byla napadena ve vlaku a zvýšila povědomí o bezpečnosti žen ve veřejné dopravě.

V článku publikovaném v časopise Good Housekeeping novinářka Marina Gask popisuje útok, k němuž došlo, když se po...