„Generace Z trucovitě líčí obličej“: co je to za trend?

Normy sociálních médií se rychle vyvíjejí, včetně způsobu, jakým lidé pózují před kamerou. Po letech, kdy dominoval slavný „kachní obličej“, se postupně objevuje nový výraz obličeje: „generace Z trucovitá tvář“. Tato póza, popularizovaná na sociálních médiích, se vyznačuje přirozenějším přístupem, který je v souladu se současnými trendy, které si cení autenticity.
Evoluce v kódech pózování při fotografování
„Kachní obličej“, charakterizovaný silně sevřenými rty, je již dlouho spojován se selfie zveřejněnými na sociálních sítích v roce 2010.
Generace Z dnes zřejmě upřednostňuje decentnější výraz, nazývaný „Gen Z trucovitý výraz“. Tato póza spočívá v mírně pootevřených rtech a zároveň v uvolněnějším výrazu obličeje.
Tato změna ilustruje vývoj v online estetických referencích, kde na popularitě získávají projevy považované za spontánnější.
Tvůrci obsahu pravidelně sdílejí návody vysvětlující, jak tuto pózu zaujmout, což přispívá k jejímu rychlému šíření.
Trend spojený s hledáním přirozenosti
Úspěch „generace Z trucovitých výrazů“ je součástí širšího trendu, který si cení vzhledu vnímaného jako méně uhlazený.
Několik specialistů na vizuální komunikaci poznamenává, že mladí uživatelé internetu dávají přednost obrázkům, které vyvolávají dojem, že byly pořízeny v daném okamžiku, bez přehnané inscenace.
Tento vývoj je doprovázen zájmem o minimalističtější fotografické styly, kde je kladen důraz na přirozené světlo a decentní výrazy.
Popularita této pózy tak odráží hledání rovnováhy mezi vylepšením obrazu a dojmem autenticity.
Ústřední role sociálních médií v šíření tohoto trendu
Stejně jako mnoho vizuálních trendů se i „trucovité výrazy generace Z“ rozšířily díky platformám sociálních médií. Krátké video formáty umožňují rychlé ukázky póz a tipů.
Trendy vzhledu se často vyvíjejí v cyklech, přičemž každá generace si vytváří vlastní standardy. A je třeba uznat, že zvýšená viditelnost určitých výrazů obličeje přispívá ke standardizaci nových vizuálních kódů.
Nová ilustrace vývoje digitálních kódů
Trendy související se selfie ukazují, jak digitální praktiky ovlivňují vnímání obrazu.
Posun od „kachní tváře“ k „trucovitému výrazu generace Z“ ilustruje, jak rychle se mohou vyvíjet estetické kódy. Tyto trendy přispívají k předefinování způsobu, jakým se uživatelé internetu prezentují online.