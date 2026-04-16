Cestování letadlem neznamená obětování stylu ve prospěch pohodlí. Nalezení perfektní rovnováhy mezi pohodlným outfitem a elegantním vzhledem však může být někdy náročné.
Často intenzivní klimatizace v kabinách, dlouhé hodiny strávené sezením, teplotní rozdíly mezi letištěm a destinací, nemluvě o bezpečnostních kontrolách: se všemi těmito omezeními je třeba počítat.
Zde vám nabízíme praktické rady, jak cestovat oblečeni prakticky i elegantně, bez ohledu na typ vaší postavy.
Oblečení na létání: upřednostněte pohodlí nade vše
Volte přírodní a prodyšné materiály.
Výběr materiálů je základem dobrého cestovního oblečení. Přírodní vlákna, jako je bavlna, len, vlna, kašmír, hedvábí, TENCEL a modal, nabízejí bezkonkurenční prodyšnost po dlouhou dobu.
Tyto materiály přirozeně regulují tělesnou teplotu a zůstávají měkké na pokožce i po několika hodinách letu.
Naopak syntetické materiály se ukazují jako málo prodyšné a během dlouhého letu se rychle stanou nepohodlnými.
Zachycují teplo a vlhkost, čímž se i obyčejná cesta stává nepříjemným zážitkem. Proto je nejlepší se jim úplně vyhnout.
Volte volné, ne těsné střihy.
Těsné oblečení může při nástupu do letadla vypadat stylově, ale během letu se rychle stává zdrojem nepohodlí. Volné, neomezené střihy umožňují naprostou volnost pohybu , což je nezbytné při delším sezení.
Končetiny mají ve výšce tendenci mírně otékat, což zhoršuje jakoukoli kompresi od oblečení. Při dlouhém letu musí mít pohodlí jednoznačně přednost před čistě estetickými aspekty.
Ideální oblečení na dlouhý let
Spodní polovina outfitu: legíny, tepláky a kalhoty s širokými nohavicemi
Pokud jde o spodní díl, přirozeně se vybavuje několik možností. Legíny, tepláky, kalhoty s širokými nohavicemi a měkké chino kalhoty nabízejí naprostou volnost pohybu a jsou ideální pro dlouhé hodiny sezení . Přizpůsobí se měnícím se polohám, aniž by omezovaly pohyb.
Úzké nebo úzké džíny naopak představují klasickou chybu. Nohy v letadle otékají , což způsobuje brnění, mravenčení a skutečné nepohodlí.
I když džíny zůstávají běžnou koupí, přijatelnou alternativou jsou džíny boyfriend střihu s širokými nohavicemi nebo strečové džíny. Strečové materiály z dlouhodobého hlediska hrají klíčovou roli.
Vrchní část outfitu: pohodlné svetry, mikiny a trička
Jako topy zvolte volná trička s krátkými nebo dlouhými rukávy, mikiny s kapucí a svetry z bavlny nebo přírodních vláken. Tyto kousky bez námahy spojují praktičnost a pohodlí.
Nošení samotného tílka je častou chybou.
Klimatizace v kajutách může vzduch rychle ochladit , takže tento typ vrchního dílu není dostatečný. Jako další vrstva je pak nezbytný svetr, vesta, šál nebo kardigan.
Noste oblečení, které zvládne klimatizaci v letadle
Princip vrstvení nebo překrývání vrstev
Vrstvení neboli vícevrstvý systém umožňuje přizpůsobení se teplotním výkyvům mezi letištěm, kabinou a destinací. Tento princip je implementován na třech úrovních.
První vrstva, lehká a funkční, může být tvořena topem s krátkým rukávem nebo sportovní podprsenkou. Druhá vrstva poskytuje tepelný komfort díky tričku nebo topu s dlouhým rukávem z přírodních vláken.
Třetí vrstva nakonec chrání před chladem: mikina s kapucí, kardigan, lehká bunda nebo v zimě parka.
Podle studie zveřejněné v roce 2019 Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA) se průměrná teplota v kabině pohybuje mezi 18 a 24 °C , s značnými rozdíly v závislosti na oblasti letadla.
Předvídání těchto teplotních rozdílů vrstvením zůstává nejúčinnější strategií.
Textilní doplňky, které vás ochrání před chladem v kabině
Tenký šátek, šátek na krk nebo rolák účinně chrání krk před účinky klimatizace. Tyto lehké věci se snadno sbalí a na palubě se ukážou jako neocenitelné.
Teplé vlněné nebo kašmírové ponožky zabrání prochladnutí nohou během letu.
Na dlouhé cesty si můžete do příručního zavazadla zabalit cestovní pantofle a pohodlně si zout boty, aniž byste museli chodit naboso po podlaze letadla.
Jak se obléknout, abyste snadno prošli bezpečnostními kontrolami
Vyhýbejte se kovovým prvkům v oblečení
Nošení velkého množství šperků výrazně zpomaluje bezpečnostní kontroly. Hodinky, prsteny, náhrdelníky, pásky a náušnice je nutné sundat , což má za následek ztrátu času a riziko jejich zapomenutí.
Nejbezpečnějším řešením zůstává zabalení tohoto příslušenství přímo do zavazadla před nástupem do letadla.
Detektory také spouštějí kostice podprsenky, kovové knoflíky a přezky na opasku.
Měkká sportovní podprsenka bez kostic z bavlny nebo TENCELu představuje pohodlnou a bezproblémovou alternativu.
Vyberte si oblečení, které se snadno svléká a znovu obléká
Bezpečnostní kontroly vyžadují rychlost a jednoduchost.
Lehká bunda a nazouvací boty celý proces značně usnadní. Než projdete bezpečnostní branou, nezapomeňte si také vyprázdnit kapsy od všech mincí.
Ještě jeden detail, který se často přehlíží: kontrola stavu ponožek.
Budou viditelné po zouvání bot a děravá ponožka před celou řadou je snadno vyhnutelná situace.
Ideální boty na cestování letadlem
Tenisky a ploché boty: nejlepší spojenci
Ploché boty, pohodlné a snadno se zouvají, zůstávají nejoblíbenějšími pro létání.
Tenisky a turistické boty vám umožní snadný pohyb na letišti i v kabině a zároveň usnadní průchod bezpečnostními kontrolami.
- Klasické tenisky, lehké a flexibilní, se přizpůsobí všem tvarům postavy a délkám letu.
- Turistické boty nabízejí vynikající oporu a polstrovanou podrážku, ideální pro dlouhé procházky na letišti.
- Mokasíny bez tkaniček v sobě spojují eleganci a praktičnost, snadno se nazouvají a zouvají během několika sekund.
Boty, kterým se v letadle absolutně vyhněte
Vysoké podpatky jsou naprosto nevhodné pro chůzi uličkami letadla a pro kilometry nachodené na letišti.
Žabky, žabky a otevřené sandály představují hygienické problémy (cákání na toaletě) a bezpečnostní problémy v případě nouzové evakuace.
Cestovní pantofle, které se vkládají do příručního zavazadla, nabízejí ideální řešení pro pohodlné vyzouvání bot během letu.
Oblečení a doplňky, kterým se při létání vyhnout
Oblečení, které si můžete nechat v kufru
Některé oblečení si zaslouží zůstat doma v den odjezdu. Na vrcholu seznamu jsou ultratenké džíny, které se stanou nepohodlnými už po hodině sezení.
Tílka nošená samostatně vás v kabině vystavují chladu a oblečení, na kterém vám záleží, se během bezpečnostních kontrol může zašpinit nebo poškodit.
Syntetické materiály, které nejsou příliš prodyšné, a oblečení obsahující kovové prvky zbytečně komplikují průchod bezpečnostními branami.
Zlatým pravidlem zůstává jednoduchost : decentní kousky, vyrobené z přírodních materiálů, bez kovových ozdob.
Šperky a doplňky, které se nenosí v letadle
Nošení více šperků v den letu vytváří více problémů, než jich řeší. Hodinky, prsteny, náhrdelníky, náušnice a pásky je nutné sundat na bezpečnostních kontrolách, což zvyšuje riziko jejich ztráty nebo zapomenutí.
Nejmoudřejším řešením je zabalit si je přímo do zavazadla ještě před příjezdem na letiště.
Doplňte svůj outfit užitečnými doplňky
Čepice a šála pro stylové cestování
Baseballová čepice nebo tenká čepice splňuje všechny požadavky: je praktická, stylová a užitečná po přistání jako ochrana před sluncem.
Po několika hodinách létání tento decentní doplněk zakryje unavené vlasy ležérní elegancí.
Tenký šátek nebo šátek na hlavu plní několik úkolů najednou.
Chrání před chladnou klimatizací, složí se během několika sekund a snadno se uloží. Všestranný doplněk, který si vždy sbalíte do příručního zavazadla.
Základní příslušenství pro pohodlí kabiny
Tři doplňky promění let v relaxační zážitek. Špunty do uší omezují okolní hluk, chrápání sousedů a opakovaná hlášení.
Spací maska nebo maska na oči blokuje okolní světlo, aby podpořila spánek ve dne i v noci.
Krční polštářek navíc podpírá krk a zabraňuje jeho ztuhlosti během dlouhých letů; prakticky se připevňuje k popruhu batohu.
Rady pro osoby náchylné k problémům s krevním oběhem v letadlech
Kompresní punčochy: řešení, které je třeba zvážit
Podle Světové zdravotnické organizace se riziko hluboké žilní trombózy (flebitidy) při letech delších než čtyři hodiny zvyšuje dvakrát až třikrát .
U osob náchylných k problémům s krevním oběhem, těžkými nohama, otokům nebo křečovým žilám by se po doporučení lékaře mělo zvážit nošení kompresních punčoch, a to i při krátkých letech.
Pro pohodlné nošení těchto punčoch je nezbytný výběr dostatečně širokých kalhot . Ideální jsou volné tepláky nebo kalhoty s širokými nohavicemi a elastickým pasem.
Upravte si oblečení pro podporu krevního oběhu
Nekompresní oblečení je i nadále nezbytné pro usnadnění krevního oběhu během letu. Volné kalhoty, nekompresní legíny a pružné tkaniny zabraňují jakémukoli stlačování končetin.
Volnost pohybu je na prvním místě , zejména během dlouhých hodin stání ve vysoké nadmořské výšce.
3 nápady na outfity pro ženy cestující letadlem
Ležérní oblečení: maximální pohodlí zaručeno
Teplákové kalhoty v pyžamovém stylu v kombinaci s volnou mikinou a teniskami jsou ztělesněním pohodlí v letadle. Tato kombinace plně vyniká jeho ležérní stránkou a zároveň si zachovává elegantní vzhled.
Ideální pro dlouhé lety, kde je odpočinek prvořadý, umožňuje vám dorazit odpočatí a uvolnění, aniž byste vypadali, jako byste spali v oblečení.
Elegantní outfit: styl a praktičnost v kombinaci
Široké plisované kalhoty nebo kalhoty z lehké, pružné technické tkaniny v kombinaci s pleteným svetrem a mokasínami nebo společenskými teniskami ztělesňují dokonalou rovnováhu mezi elegancí a praktičností.
Tento outfit vám umožní dorazit do cíle s reprezentativním vzhledem , aniž byste museli obětovat pohodlí během letu. Je vhodný jak pro služební cesty, tak pro dovolenou.
- Široké skládané kalhoty z strečové technické tkaniny
- Jemný pletený svetr z přírodních vláken
- Jednoduché a elegantní mokasíny nebo tenisky
- Tenký šátek na ochranu před klimatizací
Co si obléct na krátký let po Evropě
Uvolněnější, ale stále promyšlenější outfit
Pro lety kratší než dvě hodiny může být oblečení ležérnější a méně zaměřené na extrémní pohodlí. Přesto je moudré vyhnout se ultratenkým džínům, které jsou nepohodlné i při krátkém sezení, a dodržovat bezpečnostní postupy.
Nezbytné úpravy i pro krátké cesty
I při krátkém letu platí některá doporučení. Snadno vyzuvatelná obuv, absence kovových obrouček a omezení objemných šperků zjednodušují průchod bezpečnostní kontrolou.
Hodí se i lehký šátek, protože klimatizace může být intenzivní i na krátké cestě.
Základní vybavení pro perfektní outfit do letadla
Nezbytné kousky, které byste měli mít ve svém outfitu
Úspěšný outfit do letadla se opírá o několik základních prvků: pohodlné a volně padnoucí spodní prádlo , vrchní díl z prodyšného přírodního materiálu, extra teplá vrstva, jako je kardigan nebo lehká bunda, ploché boty, které se snadno zouvají, a teplé vlněné nebo kašmírové ponožky.
Každý z těchto prvků přispívá k celkovému pohodlí cesty.
- Volné kalhoty: legíny, tepláky nebo kalhoty s širokými nohavicemi z přírodních materiálů
- Prodyšný top z bavlny, TENCELu nebo modalu
- Teplá vrstva: kardigan, mikina nebo lehká bunda
- Ploché, nazouvací boty
- Teplé vlněné nebo kašmírové ponožky
Příruční zavazadlo: oblečení na převlečení a praktické nezbytnosti
Velké kabinové zavazadlo s měkkými boky vám umožní přepravovat nezbytnosti a kompletní náhradní oblečení, což je neocenitelné v případě ztráty zavazadla. Oblečení s několika kapsami usnadňuje přístup k cestovním dokladům.
Cestovní sadu ideálně doplňují cestovní pantofle, maska na spaní, špunty do uší a polštář na krk.
Základní informace ve zkratce: nejlepší tipy, jak se vhodně obléct v letadle
Tři zlatá pravidla pro úspěšný outfit v letadle
Výběr efektivního leteckého oblečení se řídí třemi základními principy. Prvním absolutním pravidlem je upřednostnění pohodlí a prodyšných přírodních materiálů .
Druhým pilířem je vrstvení oblečení pro zvládání teplotních rozdílů mezi letištěm, kabinou a destinací.
Třetím základním pravidlem je výběr ploché obuvi a oblečení bez kovových prvků pro usnadnění kontroly.
Přizpůsobte si oblečení délce a cíli letu
Délka letu a destinace přímo ovlivňují výběr oblečení. Na dlouhém letu jsou prodyšné materiály, volné střihy a pohodlné doplňky nezbytností.
Na krátkém letu je ležérnější oblečení naprosto přijatelné, pokud dodržíte několik základních pravidel. V každém případě se dobře oblékat na cestách neznamená obětovat pohodlí: styl a praktičnost jdou vždy ruku v ruce .