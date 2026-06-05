Une personne sur quatre ne percevrait pas le goût des aliments comme les autres

Nutrition
Julia P.
Photo d'illustration : Drazen Zigic / Magnific

Certaines saveurs vous semblent puissantes, tandis que d’autres les trouvent trop amères ou au contraire très douces. Cette différence ne relève pas seulement des habitudes alimentaires. Elle s’explique aussi par la manière dont votre corps perçoit les goûts. Et selon les estimations, environ une personne sur quatre vivrait une expérience gustative particulièrement intense.

Pourquoi les goûts diffèrent-ils autant ?

Si le brocoli vous paraît délicieux alors qu’un proche le juge trop amer, vous n’êtes pas dans un simple débat culinaire. Vous explorez deux réalités sensorielles différentes. Le goût n’est pas une vérité unique : il dépend de la sensibilité de chaque individu, de ses récepteurs, mais aussi de son patrimoine biologique. Ainsi, face à un même aliment, votre cerveau peut recevoir un message totalement différent de celui de votre voisin de table.

Le phénomène des « supertasters »

Dans les années 1990, la chercheuse Linda Bartoshuk a popularisé le terme de « supertaster ». Selon ses travaux, la population se répartirait en trois profils : environ 25 % de personnes très sensibles aux goûts, 50 % à la sensibilité moyenne et 25 % peu sensibles.

Les supertasters perçoivent certaines saveurs, notamment l’amertume, avec une intensité bien plus forte que la moyenne. Là où un café peut sembler agréable et équilibré pour certains, il peut être vécu comme extrêmement puissant, voire difficile à apprécier pour d’autres. Il ne s’agit ni d’un défaut ni d’un avantage absolu, mais d’une variation naturelle de la perception.

Papilles gustatives et héritage génétique

Cette sensibilité accrue s’explique en partie par deux facteurs. D’abord, la densité des papilles gustatives : ces petites structures présentes sur la langue seraient plus nombreuses chez les supertasters, rendant les sensations plus intenses.

Ensuite, la génétique joue un rôle clé. Le gène TAS2R38 influence la perception de certaines molécules amères comme le PTC ou le PROP. Selon la version de ce gène héritée, l’amertume peut être perçue comme légère, modérée ou très prononcée. Les recherches indiquent également que les femmes seraient, en moyenne, légèrement plus concernées par cette hypersensibilité gustative.

Des préférences alimentaires très personnelles

Cette sensibilité a des effets concrets sur votre quotidien. Les supertasters ont souvent tendance à éviter les aliments jugés trop amers : certains légumes verts, le café corsé ou encore certains agrumes peuvent leur sembler trop intenses.

À l’inverse, les personnes moins sensibles perçoivent ces mêmes aliments de façon plus douce et neutre. Ces différences peuvent parfois donner l’impression de préférences alimentaires opposées, alors qu’il s’agit simplement de perceptions distinctes. Dans tous les cas, il s’agit d’une variation normale du fonctionnement humain, comparable à des différences de perception visuelle ou auditive.

Une science encore en mouvement

Même si le concept de « supertaster » est largement utilisé, la recherche continue de nuancer cette classification. Le nombre de papilles ne suffit pas toujours à expliquer la perception réelle du goût, et d’autres facteurs entrent en jeu, comme l’odorat ou d’autres récepteurs gustatifs. Le goût apparaît ainsi comme une expérience complexe, construite par plusieurs mécanismes biologiques encore en cours d’exploration. Les scientifiques s’accordent sur un point : il n’existe pas une seule façon de goûter, mais une grande diversité de perceptions.

En conclusion, votre manière de percevoir les aliments est unique, façonnée par votre biologie autant que par vos expériences. Si environ une personne sur quatre vit les saveurs avec une intensité particulière, cela rappelle une chose simple et positive : à table, chacun découvre un même plat à sa manière, et toutes ces façons sont parfaitement valables.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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