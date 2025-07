Pas d’eyeliner sous la main ? Cette astuce express sauve n’importe quel make-up

C’est le genre de moment qu’on a toutes connu : le make-up est presque terminé, mais impossible de mettre la main sur son eyeliner. Avant de paniquer ou de tout recommencer, bonne nouvelle : il existe une astuce ultra maligne, rapide et invisible… repérée sur TikTok. La maquilleuse @themegnickerson l’a partagée dans une vidéo devenue virale, et le résultat est bluffant. Un liner discret, presque imperceptible, mais qui agrandit immédiatement le regard. Tout ce qu’il vous faut ? Votre mascara et un pinceau fin.

L’astuce ? Détourner son mascara comme eyeliner

Voici comment faire en 3 étapes simples :

Prenez un pinceau ultra fin, idéalement un pinceau liner ou biseauté.

Tapotez délicatement sur la brosse de votre mascara pour récupérer un peu de produit (pas besoin de trop en mettre !).

Tracez une fine ligne au ras des cils supérieurs, là où les cils sortent de la paupière, et si vous le souhaitez, un peu sur la waterline pour intensifier encore plus le regard.

Résultat ? Une ligne subtile qui densifie la racine des cils, crée de la définition et donne l’illusion d’un regard plus intense – sans en faire trop.

Un liner “invisible” qui fait toute la différence

Ce que propose @themegnickerson, c’est ce qu’elle appelle un « subtle, undetectable liner that makes the eyes pop. » En français : “un liner discret, quasi invisible, qui fait ressortir le regard.” Et elle a raison. C’est parfait pour les jours où l’on veut un maquillage léger, naturel, ou quand on manque de temps.

En prime, cette technique est idéale pour celles qui ont du mal à tracer un trait net avec un eyeliner liquide : plus besoin de précision chirurgicale. Et comme le mascara est déjà waterproof ou longue tenue, pas de risque qu’il bouge dans la journée.

Ce hack makeup simple, mais redoutablement efficace, prouve ainsi qu’on peut improviser avec les bons gestes. Plus besoin d’eyeliner pour intensifier votre regard : votre mascara peut faire le job, à condition de savoir comment l’utiliser. C’est malin, rapide, et ça sauve littéralement un look en deux minutes chrono.