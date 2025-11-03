Le secret des stars de k-pop pour un trait d’eyeliner envoûtant

C’est la signature esthétique de toutes les Idoles Coréennes, le mouvement de poignet qui finalise leur mise en beauté. Ce trait d’eyeliner charbonneux croisé sur le visage du girl group sud-coréen de K-pop Blackpink est à la portée de toutes les mains. Compatible avec les paupières tombantes et les yeux en amande, ce gimmick fait toujours son effet. Alors à vos pinceaux !

Un mode opératoire ultra simple

Un teint de porcelaine relevé avec un blush vitaminé, des lèvres d’un nude éclatant et surtout un regard félin souligné de paillettes immaculées. Le look des Idoles Coréennes récolte tous les compliments et inspire des milliers de fans devant le miroir. À la fois pur et mystérieux, glamour et sobre, il fait l’unanimité. Malgré sa simplicité apparente, il demande un peu de technicité et un certain sens du détail. Chaque partie du visage est soigneusement travaillée et le regard n’échappe pas à cette règle. Le fameux « K-pop eyeliner » repose sur un trait fin, discret, presque invisible… mais diablement efficace. Plutôt que de chercher à redessiner l’œil, le but est de souligner naturellement la ligne des cils.

La créatrice de contenu @aylennpark a percé le secret de ce trait légèrement fumé, commun à toutes les stars de K-Pop. Elle nous montre la marche à suivre pour ressembler à ces nouvelles it-girls made in Corée et ses prescriptions vont à l’encontre de tout ce qu’on nous a toujours appris. Pas question de tirer une ligne de feutre noire à ras des cils pour former une virgule en fin de paupière, ce geste à la Amy Winehouse est désormais « has been ».

Concrètement, on commence par tracer un trait un peu « grossier » au ras des cils supérieurs, à l’aide d’un crayon noir. Le tracé suit la forme naturelle de l’œil sans la prolonger de façon excessive. Ensuite, on ajoute un coup de crayon brun juste au-dessus de la ligne noire. Avec cette même teinte chaude, on trace un trait au ras de cil inférieur, en dehors des muqueuses. La protagoniste de ce tutoriel, elle, forme aussi un trait léger sur ses poches mais c’est optionnel. Cela donne une impression de cils plus fournis, d’un regard agrandi, sans jamais tomber dans le dramatique. L’objectif n’est pas la perfection du trait, mais l’harmonie du regard.

Un makeup inclusif qui va à tous les yeux

Lorsqu’on a les paupières tombantes ou les yeux en amande, on préfère généralement habiller ses lèvres plutôt que son regard. Les médias féminins nous poussent à croire que certains makeup ne sont pas à notre avantage et jurent avec la morphologie de nos yeux. Si cette technique séduit autant, c’est parce qu’elle s’adapte à toutes les formes d’yeux : ronds, en amande, tombants ou monolids. Dans la culture K-beauty, il n’existe pas une seule façon de sublimer son regard. Le maquillage s’ajuste, se personnalise, se module selon les traits de chacune.

Sur les yeux à paupière mobile peu marquée, le liner coréen se dépose finement le long des cils pour créer un effet de densité naturelle. Sur des yeux plus ronds, on peut étirer le coin externe d’un millimètre pour allonger subtilement le regard. L’idée n’est jamais d’imposer une norme, mais de révéler la singularité de chaque visage. Autre différence notable avec les tendances occidentales : l’accent est souvent mis sur le bas du regard, avec un soupçon de fard clair ou nacré sous les yeux , le fameux aegyo sal, qui donne cet effet « regard éveillé » et attendrissant typique des idoles coréennes.

Mais aussi une esthétique kawaii-chic qui plaît

Le succès du trait d’eyeliner à la K-pop ne tient pas seulement à sa technique, mais aussi à l’univers esthétique qu’il évoque. Inspiré du style kawaii-chic, il mêle innocence et sophistication, romantisme et modernité. C’est le regard qui sourit, la féminité assumée sans excès. Dans les clips et les shootings, les stars coréennes associent souvent ce maquillage à des nuances pastel, des blush rosés et des lèvres subtilement teintées. Le résultat : une beauté lumineuse, presque féerique, qui s’inscrit dans la tendance du clean girl look revisité à la sauce Séoul.

Ce trait d’eyeliner propre aux stars de K-Pop s’inscrit ainsi sur tous les visages et dépasse les frontières. Pour cause, il est intuitif, expressif et fort en caractère. De quoi devenir la diva que vous avez toujours rêvé d’être.