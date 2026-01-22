Sophie Turner som Lara Croft: Skuespillerinden lover at omdefinere denne ikoniske heltinde

Skuespillerinden Sophie Turner bytter Sansa Starks dyreskind ud med den grønne tanktop og hylster fra den ikoniske Lara Croft. Hun er blevet valgt til at portrættere popkulturens mest seje heltinde i den kommende Tomb Raider-serie på Prime Video. Skuespillerinden, der beviste sit talent på settet til Game of Thrones, efterfølger Angelina Jolie i denne stærke kvindelige rolle og bringer en helt ny dimension til den dristige eventyrer.

Sophie Turner som Lara Croft: overbevisende billeder

Hun fik unge pigers øjne til at stråle, mens de skabte deres identiteter, og charmerede teenagere midt i hormonelle omvæltninger. Lara Croft er meget mere end et gammeldags videospilikon; hun er den første skitse af en frigjort kvinde, initiativtageren til en bevægelse, der transcenderer den pixelerede spilverden. Udover at glorificere arkæologprofessionen og påvirke vores valg af gymnasieelev, har Lara Croft også sat sit præg på vores kollektive fantasi. Som en viljestærk, dristig, selvsikker og uafhængig heltinde beviste hun for os, at fysisk styrke og intelligens kan sameksistere i den samme, omend meget standardiserede, krop.

Lara Croft, der er blevet portrætteret i mange forskellige afskygninger, er blevet bragt på skærmen af Angelina Jolie og Alicia Vikander. I den kommende Tomb Raider-serie, som vil blive føjet til Prime Videos imponerende katalog, vil Sophie Turner legemliggøre den ikoniske heltinde. De første billeder antyder allerede en moderne fortolkning, der forbliver tro mod den originale historie og det psykologiske portræt af Lara Croft.

Skuespillerinden, kendt for sine roller i middelalderverdenen i Game of Thrones og det apokalyptiske plot i X-Men, er ikke fremmed for at portrættere stærke, ukuelige kvinder. Sophie Turner, der er mere autentisk og relaterbar end sine forgængere, sigter mod at genoplive Lara Crofts flamme. Og fans roser denne særligt lovende casting med en byge af flamme-emojis og entusiastisk applaus. Det eneste spørgsmål er: vil hun formå at puste nyt liv i Lara Crofts forførende image? Indtil nu har filmiske skildringer handlet mere om æstetisk præstation end ytringsfrihed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af SOPHIETURNER (@sophiet)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af FGUK MAGAZINE (@fgukmagazine)

Sophie Turner bringer dybde til denne stærkt fantaserede karakter.

Den sværeste del af denne rolle, som allerede er velkendt på skærmen, er at undgå fælden med blot at kopiere. For i vores øjne er Lara Croft synonym med Angelina Jolie, komplet med sin fletning og sit tætsiddende tøj. For at genskabe i virkeligheden, hvad publikum opdagede i sin kantede form for mere end tyve år siden, foretog Sophie Turner et par justeringer af sit udseende. Hun farvede sit hår brunt for at falde i ét med karakteren og bedre legemliggøre hende.

Selvom der ikke er blevet udgivet klip, og der ikke er lækket billeder fra settet, har Sophie Turner bestemt det rette look til rollen. Med sin atletiske kropsbygning og udtryksfulde, Botox-fri ansigt, hvor Angelina Jolie gav Lara Croft luften af en uopnåelig halvgudinde, gør Sophie Turner hende mere menneskelig og kompleks. Hun er ikke længere bare en slående figur, der skal beundres, men en fuldt ud realiseret kvinde, hvis skønhed føles mere end ses.

En anden vigtig detalje: Sophie Turner vil undslippe det nedværdigende mandlige blik, det påtrængende mandlige perspektiv, der foreviger myten om den objektiverede kvinde bag kameraet. I denne serie, som har den fordel, at den forlænger introduktionerne og undgår blot visuelt skue, har manuskriptforfatter Phoebe Waller-Bridge til hensigt at børste støvet af den oprindelige fortælling og omskrive manuskriptet til Lara Crofts fordel. Fordi kvinders kroppe ikke bør være eftertragtede artefakter, men ærede fristeder.

Purister påpeger manglen på lighed med heltinden.

Selvfølgelig var det forventeligt, at haderne ville slippe deres tastaturer løs, også kendt som deres foretrukne våben. På fora og andre alternative platforme kritiserer de, der er nostalgiske efter de gamle dage, castingvalget. De kritiserer hende for de betydelige anatomiske forskelle i forhold til den originale heltinde. Naturligvis, da Lara Croft oprindeligt havde to airbags som bryster, en bagdel værdig til en BBL (Big Brother), og en talje så lille, at den var uefterlignelig, medmindre hun havde fjernet et par svævende ribben. Sophie Turner, der opfattes som en bedrager, er langt fra universelt beundret.

"Jeg kan ikke forestille mig hende spille en sexet komedie, det ville få mig til at grine." "Sophie Turner ligner slet ikke Lara Croft: hun mangler ynden, karismaen og den slående tilstedeværelse. Hendes skuespil er sjælløst." Dette er blot et udpluk af de negative kommentarer, der cirkulerer på Reddit. Selvom Sophie Turner udadtil ikke er den nøjagtige kopi af Lara Croft, der blev slæbt gennem de forsvundne grave, opfylder hun inderst inde sin rolle mere end rigeligt.

Sophie Turner, forvandlet til Lara Croft under Phoebe Waller-Bridges velvillige og friske blik, fortjener æren for at omskrive standarder og rationalisere forventninger. Hvor Lara Croft i tidligere inkarnationer primært henvendte sig til en mandlig fantasi, legemliggør hun denne gang alt, hvad mænd frygter: en muskuløs, intens og intimiderende kvinde.