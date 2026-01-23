En historisk rekord ved Oscaruddelingen: Denne film bliver den mest nominerede i historien

Ryan Cooglers overnaturlige thriller "Sinners" skrev for nylig Oscar-historie ved at blive den mest nominerede film nogensinde og dermed overgå "Titanic" og "La La Land". En symbolsk, uventet – næsten surrealistisk – triumf for en filmskaber (Ryan Coogler), der film efter film omdefinerer konturerne af amerikansk film.

En historisk rekord for "Syndere"

Den 22. januar 2026 afslørede Academy of Motion Picture Arts and Sciences listen over nomineringer til Oscaruddelingen i 2026, og der blev straks skrevet en side i den syvende kunsts historie: "Sinners", spillefilmen af Ryan Coogler, modtog 16 nomineringer, en absolut rekord.

Den kritikerroste film, med Michael B. Jordan i hovedrollen som tvillingebrødre, fortæller historien om oprettelsen af en bluesklub i 1930'ernes Mississippi på en baggrund af racisme, segregation og vampyrisme. Denne dristige blanding af genrer tryllebandt publikum verden over – og indtjente over 368 millioner dollars i de globale billetindtægter – og vandt branchens overbevisninger.

Udover hovedkategorierne (bedste film, bedste instruktør, hovedrolle, birolle og skuespillerinde) skiller "Sinners" sig også ud med en nominering i den nye kategori for bedste rollebesætning, der blev indviet i år.

Symbolske og historiske udnævnelser

Ud over den digitale optegnelse markerer Sinners flere symbolske milepæle.

Den afroamerikanske kostumedesigner Ruth E. Carter, der allerede har vundet Oscars for "Black Panther", bliver den sorte kvinde med flest nomineringer i Oscar-historien med 5 nomineringer takket være sit kostumearbejde på filmen.

Inden for filmfotografi er den amerikanske filmfotograf Autumn Durald Arkapaw blandt de få kvinder, der nogensinde er nomineret i denne kategori – kun den fjerde ud af 97 udgaver.

Den amerikanske instruktør, producer og manuskriptforfatter Ryan Coogler fortalte Deadline , at han mente, det var en fejltagelse, da hans far fortalte ham, hvor mange kategorier hans film var nomineret til: "Min far talte ved siden af mig. Da han sagde seksten, svarede jeg: 'Umuligt, du har lavet en fejl.' Og da artiklerne bekræftede det, sørgede han for at minde mig om, at han havde ret."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sinners Movie (@sinnersmovie)

En tæt konkurrence

Succesen med "Sinners" sætter Ryan Coogler i skarp konkurrence. Paul Thomas Andersons "One Battle After Another", en satire om amerikansk modkultur, har fået 13 nomineringer og er fortsat favorit til bedste film og bedste instruktør, ifølge flere prognoser.

Dernæst er "Marty Supreme", "Sentimental Value" og "Frankenstein", der hver er nomineret 9 gange. Blandt de bemærkelsesværdige overraskelser i udvalget: den iøjnefaldende fravær af den irske skuespiller Paul Mescal, den amerikanske skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og filmproducer George Clooney, den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Gwyneth Paltrow og endda den længe ventede "Wicked" i hovedkategorierne.

"Syndere", et symbol på et nyt Hollywood

Med denne film etablerer Ryan Coogler sig som en af sin generations mest indflydelsesrige filmskabere. Ved at kombinere en social fortælling, en dristig æstetik og genopfundne genrekoder leverer han en film, der blander populær underholdning med et politisk perspektiv på afroamerikansk historie.

Det er endnu uvist, hvor mange af de 16 nomineringer der vil blive omsat til statuetter den 15. marts. Én ting er allerede sikkert: "Sinners" vil have markeret et historisk vendepunkt i Oscar-uddelingens historie og i verdensfilmens historie.