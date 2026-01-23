Oscaruddelingen 2026: Denne nye kategori overrasker ved overvejende at nominere kvinder

For første gang i sin historie anerkender Academy of Motion Picture Arts and Sciences casting directors arbejde. Dette er en velkommen udvikling for branchen, især da de fleste af de nominerede i denne første kategori er kvinder.

En historisk førstegangsoplevelse i Hollywood

Det er en lille revolution i filmverdenen: Oscaruddelingen i 2026 vil indeholde en ny kategori dedikeret til casting (Achievement in Casting). Denne pris, der blev skabt mere end 20 år efter den sidste nye udmærkelse – prisen for bedste animerede spillefilm i 2001 – har til formål at fremhæve et væsentligt led i skabelsen af en film, som ofte forbliver i skyggerne.

Ud af de 10 film på den første kandidatliste var 9 instrueret af kvinder, hvilket markerer en hidtil uset anerkendelse for denne profession, der længe har været domineret af kvinder uden at blive værdsat fuldt ud.

De første, der blev navngivet

Blandt de første udnævnte er flere fremtrædende personligheder i branchen:

Nina Gold, for Hamnet, en adaption af romanen inspireret af Shakespeares søns liv.

Jennifer Venditti, for "Marty Supreme".

Cassandra Kulukundis, for "Det ene slag efter det andet".

Francine Maisler, for "Sinners", betragtes allerede som en favorit.

Gabriel Domingues, den eneste mand på listen, for "Den hemmelige agent".

Denne kvindelige overvægt er ikke en tilfældighed: Akademiets afdeling for casting directors, der blev oprettet i 2013, har cirka 160 medlemmer, hovedsageligt kvinder.

Et erhverv, der længe var usynligt

"At blive anerkendt af Akademiet er et længe ventet øjeblik," fortalte castingdirektør Francine Maisler til Variety . For hende "genopretter denne udmærkelse casting som et essentielt kunstnerisk og narrativt bidrag til film." Hun fortalte, hvordan hun fandt den unge Miles Caton til "Sinners" efter at have gennemsøgt bluesklubber og kunstskoler i Atlanta.

Den samme entusiasme blev delt af casting director Nina Gold, der opdagede Jacobi Jupe, hovedrolleskuespilleren i "Hamnet", efter fem på hinanden følgende auditions. "Han er en skuespiller med sjældent talent, og han var præcis på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt," sagde hun.

En længe ventet og symbolsk anerkendelse

Denne kategori anerkender endelig den grundlæggende rolle, som castingdirektører spiller i en films succes. Deres arbejde, der blander flair, psykologi og intuition, bestemmer ofte en films kemi og troværdighed. Ved at tildele denne specialitet sine første gyldne statuetter sender Akademiet et stærkt budskab: casting er en kunstform i sig selv.

I en tid hvor Hollywood søger at udvide repræsentationen af kvinder og nye talenter, bringer denne udvikling et velkomment frisk pust til prisuddelingssæsonen.