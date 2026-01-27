3 millioner lyttere for en sangerinde, der ikke eksisterer: hvem er Sienna Rose egentlig?

Tre millioner månedlige lyttere på Spotify, adskillige numre i Viral Top 50… og alligevel tyder alt på, at Sienna Rose ikke er en rigtig sangerinde, men et musikalsk projekt skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Denne mystiske neo-soul-stemme, der betager både den brede offentlighed og berømtheder, er ubevidst ved at blive et symbol på den voksende udviskning af linjer mellem menneskelige kunstnere og algoritmer.

En Spotify-"opdagelse", der aldrig har sat sin fod på en scene

Sienna Rose optrådte på streamingplatforme i efteråret 2025 med en håndfuld intime jazz-soul-numre, herunder "Into the Blue", "Safe With You" og "Where Your Warmth Begins". Inden for få uger kom tre numre på Spotifys Viral 50, og hendes førende single oversteg 5 millioner streams, mens hun nåede eller oversteg 3 millioner månedlige lyttere.

På papiret ligner det hele banen for en ny sensation: en poleret Spotify-biografi, en neo-soul-æstetik, sammenligninger med etablerede sangere som den britiske sangerinde Olivia Dean. Bortset fra at ingen koncerter, ingen musikvideoer, ingen interviews og ingen reklameturnéer bekræfter eksistensen af en person bag dette navn.

Foruroligende spor: en kunstner uden ansigt eller netværk

De første tvivl opstod blandt fans og musikelskere, der bemærkede en usædvanlig detalje: det var umuligt at finde Sienna Rose på sociale medier eller via en simpel Google-søgning uden for streamingplatforme. For en "ny stjerne", der var så succesfuld, var denne fuldstændige mangel på en online tilstedeværelse mere end overraskende. Siden da er der dukket en Instagram-konto op, ledsaget af videoer, der angiveligt viser kunstneren. Dette er dog ikke nok til at afkræfte mistanken hos nogle: i en tid, hvor kunstig intelligens er i stand til at producere ultrarealistiske videoer af "menneskelige" karakterer, hænger tvivlen stadig ved.

Et andet mistænkeligt element: mellem slutningen af september og begyndelsen af december udgav Sienna Rose mindst 45 numre på streamingtjenester, en produktionshastighed, der er praktisk talt umulig for en enkelt menneskelig kunstner at opretholde. Flere lyttere beskrev også "noget generiske tekster", "meget formelprægede strukturer" og endda "en susende eller sonisk tekstur", der er typisk for noget AI-genereret musik.

