3 millioner lyttere for en sangerinde, der ikke eksisterer: hvem er Sienna Rose egentlig?

Tre millioner månedlige lyttere på Spotify, adskillige numre i Viral Top 50… og alligevel tyder alt på, at Sienna Rose ikke er en rigtig sangerinde, men et musikalsk projekt skabt ved hjælp af kunstig intelligens. Denne mystiske neo-soul-stemme, der betager både den brede offentlighed og berømtheder, er ubevidst ved at blive et symbol på den voksende udviskning af linjer mellem menneskelige kunstnere og algoritmer.
En Spotify-"opdagelse", der aldrig har sat sin fod på en scene
Sienna Rose optrådte på streamingplatforme i efteråret 2025 med en håndfuld intime jazz-soul-numre, herunder "Into the Blue", "Safe With You" og "Where Your Warmth Begins". Inden for få uger kom tre numre på Spotifys Viral 50, og hendes førende single oversteg 5 millioner streams, mens hun nåede eller oversteg 3 millioner månedlige lyttere.
På papiret ligner det hele banen for en ny sensation: en poleret Spotify-biografi, en neo-soul-æstetik, sammenligninger med etablerede sangere som den britiske sangerinde Olivia Dean. Bortset fra at ingen koncerter, ingen musikvideoer, ingen interviews og ingen reklameturnéer bekræfter eksistensen af en person bag dette navn.
Foruroligende spor: en kunstner uden ansigt eller netværk
De første tvivl opstod blandt fans og musikelskere, der bemærkede en usædvanlig detalje: det var umuligt at finde Sienna Rose på sociale medier eller via en simpel Google-søgning uden for streamingplatforme. For en "ny stjerne", der var så succesfuld, var denne fuldstændige mangel på en online tilstedeværelse mere end overraskende. Siden da er der dukket en Instagram-konto op, ledsaget af videoer, der angiveligt viser kunstneren. Dette er dog ikke nok til at afkræfte mistanken hos nogle: i en tid, hvor kunstig intelligens er i stand til at producere ultrarealistiske videoer af "menneskelige" karakterer, hænger tvivlen stadig ved.
Et andet mistænkeligt element: mellem slutningen af september og begyndelsen af december udgav Sienna Rose mindst 45 numre på streamingtjenester, en produktionshastighed, der er praktisk talt umulig for en enkelt menneskelig kunstner at opretholde. Flere lyttere beskrev også "noget generiske tekster", "meget formelprægede strukturer" og endda "en susende eller sonisk tekstur", der er typisk for noget AI-genereret musik.
Se dette opslag på Instagram
Deezer bekræfter: numre registreret som AI-genererede
Vendepunktet kom, da Deezer offentligt erklærede, at størstedelen af Sienna Roses albums og numre på deres platform var blevet registreret og mærket som genereret af kunstig intelligens. Tjenesten forklarede, at den bruger et internt værktøj til at registrere musik-AI og specificerede, at den fjerner disse numre fra algoritmiske anbefalinger og redaktionelle playlister for at opnå større gennemsigtighed over for lytterne.
I mellemtiden er flere internationale medier – BBC , TechRadar, Rolling Stone og 01net – enige om den samme konklusion: alt tyder på, at Sienna Rose ikke er en rigtig, live sanger, men et projekt udelukkende bygget ved hjælp af AI-værktøjer (stemme, kompositioner, visuelle elementer).
En stemme, der er "menneskelig" nok til at narre selv berømtheder
Kontroversen fik en popdimension, da den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, producer og iværksætter Selena Gomez kortvarigt brugte en sang af Sienna Rose i et Instagram-opslag relateret til Golden Globes, før hun fjernede den midt i den igangværende debat om kunstnerens autenticitet. For mange onlinebrugere forstærker det faktum, at en global stjerne i det mindste midlertidigt kunne reklamere for nummeret, ideen om, at grænsen mellem menneskelige og syntetiske stemmer bliver mere og mere sløret.
Denne case viser, hvor dygtig musikalsk AI nu er til at producere "troværdige" numre, der er velkonstruerede nok til at skille sig ud på mainstream-playlister, sammen med rigtige kunstnere.
Sienna Rose, et symptom på en langt større debat
Bag Sienna Rose-mysteriet ligger en brændende debat i branchen: Bør der indføres tydelig mærkning af AI-genererede numre, og bør synligheden af menneskelige musikere beskyttes? Deezer hævder for eksempel allerede en politik om gennemsigtighed og fjernelse af 100% AI-indhold fra sine anbefalinger for at forhindre dem i at konkurrere direkte med kunstnere.
Kort sagt, indtil videre ved vi ikke præcis, hvem der står bag dette projekt: et pladeselskab, et kollektiv, en uafhængig udvikler? Ingen har officielt taget ansvar for Sienna Rose. Én ting er sikkert: denne "sangerinde", der ikke eksisterer, har allerede skabt præcedens, og hendes meteoragtige vej til berømmelse vil sandsynligvis (desværre) inspirere andre lignende foretagender i de kommende måneder.