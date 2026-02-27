Search here...

Efter Pamela Anderson er rollebesætningen til "Baywatch"-genindspilningen spændende.

Léa Michel
To tusind skuespillere, modeller og livreddere i uddannelse strømmede for nylig til Marina del Rey-stranden under en mirakuløs sol til den åbne audition til Fox-genstarten af "Baywatch". Denne massive castingoptagelse, kombineret med et reklamearrangement, har til formål at genoplive legenden om de californiske strande 25 år efter den originale kultklassiker.

14.000 ansøgninger, 2.000 udvalgte

Efter 14.000 ansøgninger var det kun 2.000 heldige mennesker – i alle aldre og med alle kropstyper – der gik på catwalken i strandtøj på trods af temperaturen på 10°C, rapporterer Variety . Fra en mor og datter fra Colorado uden tidligere erfaring til en klovn i whiteface og en tutor, der oplevede en midtlivskrise, herskede diversiteten. Den canadiske skuespiller og wrestler Stephen Amell (hovedrolle i genindspilningen) blandede sig endda forbløffet med publikum: "Det er alt sammen så mærkeligt."

Ekspres casting: 45 sekunder flad

Kandidaterne tilbragte 45 sekunder foran 20 casting directors: livreddere, statister, barflies og endda hovedroller, der endnu ikke er skrevet. Margaret "BB" Dupré (77 år gammel, Pamela Andersons mangeårige bodybuilder) og Athena Vas (græsk bodybuilder) legemliggør denne eklektiske søgen efter det næste røde ikon. Optagelserne begynder i marts.

Massiv omtale på sociale medier

På X (tidligere Twitter) og Instagram er billeder fra den virale casting eksploderet i popularitet: "Hvem bliver den næste Hasselhoff?" , "Vi vil se slowmotion-genudsendelserne!" , "Vildt casting!" Fans spekulerer i Pamela Andersons efterfølgere, deler sjove billeder (mor med saks på parkeringspladsen, vandklovn) og genopliver debatten om nostalgi vs. modernitet. Hashtagget #BaywatchReboot er trending.

Denne genstart satser på nostalgien fra en milliard seere pr. afsnit. Med denne tidlige omtale kan Fox meget vel bringe "Baywatch" tilbage i rampelyset i 2026.

