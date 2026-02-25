Search here...

Sæson 3 af "Wednesday": En stamgæst fra Tim Burton slutter sig til serien

Kultur
Léa Michel
Extrait de la série « Mercredi »

Winona Ryder, der lige er kommet fra Hawkins and its Demogorgons, er ved at finde sig til rette på Nevermore Academy. Den officielle meddelelse fra Netflix den 23. februar 2026 bekræfter hendes gæsteoptræden i flere episoder af sæson 3 af "Wednesday", hvilket markerer endnu et samarbejde med Tim Burton og en genforening med Jenna Ortega, hendes medspiller fra "Beetlejuice".

En stamkunde i Burton-universet

Winona Ryder er ikke fremmed for den amerikanske instruktør Tim Burtons fantastiske og makabre verden. Deres samarbejde går tilbage til "Beetlejuice" fra 1988, hvor hun spillede den rebelske Lydia Deetz, en rolle hun gentog i efterfølgeren fra 2024. De arbejdede også sammen på "Edward Scissorhands" (1990) og "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton sagde selv, at han var "henrykt" over genforeningen: "Hun passer perfekt ind i dette univers. Hun er en meget kær ven." Showrunnerne Alfred Gough og Miles Millar roste også den "ubestridte dronning af outsider-karakterer" og fremhævede hendes uvurderlige bidrag til Nevermore.

Tabitha: Et nyt mysterium i Nevermore

Winona Ryder skal spille Tabitha, en ny karakter, der ikke tilhører de originale "Addams Family"-tegneserier eller tidligere sæsoner. Hendes præcise rolle forbliver et mysterium, men hun slutter sig til en række nye rollebesætningsmedlemmer: Eva Green (Ophelia, Morticias søster), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) og Oscar Morgan (Atticus).

Optagelserne er begyndt i Dublin og lover "nye elever, nye lærere og Addams-familiens hemmeligheder i forfald." Denne tredje sæson, der forventes at finde sted i 2027, følger efter den anden sæson, der blev sendt i august 2025 og havde Lady Gaga og Christopher Lloyd i hovedrollerne.

En bro mellem to verdener

Timingen er perfekt: Få måneder efter afslutningen af "Stranger Things" går Winona Ryder fra en 80'er-gyserserie til en victoriansk gotisk teenageserie. Hun genforenes med Jenna Ortega, der spillede hendes datter Astrid i "Beetlejuice", og fuldender dermed en positiv cirkel af kunstneriske samarbejder.

Med Winona Ryder i Nevermore tegner sæson 3 af "Wednesday" sig til at blive en stor begivenhed, der blander Burtons arv med et prestigefyldt cast. Denne tilføjelse styrker Tim Burtons udvidede univers på Netflix og tilbyder fans en uventet crossover mellem Hawkins' monstre og Addams-familiens særheder. Vi må vente til 2027 for at opdage Tabitha og akademiets nye mysterier...

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Hannah Montana" vender tilbage 20 år senere: Miley Cyrus' overraskende annoncering

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hannah Montana" vender tilbage 20 år senere: Miley Cyrus' overraskende annoncering

Tyve år efter debuten på Disney Channel forbereder "Hannah Montana" sig på sit store comeback. Miley Cyrus selv...

Bad Bunnys Super Bowl-optræden havde en uventet effekt ... den nåede endda kloakkerne i New York

Den puertoricanske rapper og sanger Bad Bunnys optræden ved Super Bowl LX' halvlegsshow blev set af et massivt...

Efter røveriet på Louvre ser Eugenies krone uigenkendelig ud på hidtil usete fotos.

Tidligere usete fotos offentliggjort af Louvre-museet viser tilstanden af kejserinde Eugénies krone, som blev fundet deformeret efter at...

"Bridgerton": Sæson 5 og 6 vil have to kvinder i hovedrollerne.

Mens sæson 4 af "Bridgerton" slår rekorder på Netflix med sin romance mellem Benedict og Sophie, spekulerer de...

Denne rent kvindelige musikgruppe blev målrettet mod "sexistisk" kritik efter en optræden

Den amerikanske pigegruppe Katseye med seks medlemmer er i centrum for en ny kontrovers, efter at deres optræden...

Disse fascinerende billeder viser, at tilfældighederne nogle gange slår godt igennem.

Nogle gange præsenterer byen scener så perfekt komponerede, at de virker iscenesat. Alligevel er alt spontant. På Instagram...

© 2025 The Body Optimist