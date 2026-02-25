Sæson 3 af "Wednesday": En stamgæst fra Tim Burton slutter sig til serien

Winona Ryder, der lige er kommet fra Hawkins and its Demogorgons, er ved at finde sig til rette på Nevermore Academy. Den officielle meddelelse fra Netflix den 23. februar 2026 bekræfter hendes gæsteoptræden i flere episoder af sæson 3 af "Wednesday", hvilket markerer endnu et samarbejde med Tim Burton og en genforening med Jenna Ortega, hendes medspiller fra "Beetlejuice".

En stamkunde i Burton-universet

Winona Ryder er ikke fremmed for den amerikanske instruktør Tim Burtons fantastiske og makabre verden. Deres samarbejde går tilbage til "Beetlejuice" fra 1988, hvor hun spillede den rebelske Lydia Deetz, en rolle hun gentog i efterfølgeren fra 2024. De arbejdede også sammen på "Edward Scissorhands" (1990) og "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton sagde selv, at han var "henrykt" over genforeningen: "Hun passer perfekt ind i dette univers. Hun er en meget kær ven." Showrunnerne Alfred Gough og Miles Millar roste også den "ubestridte dronning af outsider-karakterer" og fremhævede hendes uvurderlige bidrag til Nevermore.

Tabitha: Et nyt mysterium i Nevermore

Winona Ryder skal spille Tabitha, en ny karakter, der ikke tilhører de originale "Addams Family"-tegneserier eller tidligere sæsoner. Hendes præcise rolle forbliver et mysterium, men hun slutter sig til en række nye rollebesætningsmedlemmer: Eva Green (Ophelia, Morticias søster), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) og Oscar Morgan (Atticus).

Optagelserne er begyndt i Dublin og lover "nye elever, nye lærere og Addams-familiens hemmeligheder i forfald." Denne tredje sæson, der forventes at finde sted i 2027, følger efter den anden sæson, der blev sendt i august 2025 og havde Lady Gaga og Christopher Lloyd i hovedrollerne.

En bro mellem to verdener

Timingen er perfekt: Få måneder efter afslutningen af "Stranger Things" går Winona Ryder fra en 80'er-gyserserie til en victoriansk gotisk teenageserie. Hun genforenes med Jenna Ortega, der spillede hendes datter Astrid i "Beetlejuice", og fuldender dermed en positiv cirkel af kunstneriske samarbejder.

Med Winona Ryder i Nevermore tegner sæson 3 af "Wednesday" sig til at blive en stor begivenhed, der blander Burtons arv med et prestigefyldt cast. Denne tilføjelse styrker Tim Burtons udvidede univers på Netflix og tilbyder fans en uventet crossover mellem Hawkins' monstre og Addams-familiens særheder. Vi må vente til 2027 for at opdage Tabitha og akademiets nye mysterier...