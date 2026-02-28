En undersøgelse afslører, at ængstelige mennesker kan blive tiltrukket af en bestemt filmgenre.

Hvad nu hvis dine filmaftener afslørede en masse om, hvordan du oplever verden? En nylig undersøgelse tyder på, at dine filmpræferencer kunne afspejle din hjernes indre funktioner, især hvis du er angst, følsom og intenst forbundet med dine følelser.

En tysk undersøgelse af hjernen

Denne forskning, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Behavioral Neuroscience , blev udført af Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU). Forskere analyserede 257 deltagere ved hjælp af funktionel MRI (fMRI), en teknik, der muliggør observation af hjerneaktivitet i realtid.

De frivillige fik vist ansigter, der udtrykte vrede eller frygt. I mellemtiden målte forskerne aktiveringen af to centrale hjerneområder: amygdala, der er involveret i følelsesbehandling, og den anterior cingulære cortex, der er forbundet med følelsesmæssig kontrol. Målet var at forstå, om vores filmiske smag er forbundet med en specifik måde at bearbejde stærke følelser på.

Action og komedier: en følelsesladet legeplads

Resultaterne er fascinerende. Folk, der tiltrækkes af actionfilm, viser særligt markant aktivering i de to undersøgte hjerneområder, når de står over for negative stimuli. Med andre ord reagerer deres hjerner intenst på frygt eller vrede.

Denne profil svarer ofte til ængstelige, hypersensitive personligheder eller personer, der er meget modtagelige for følelsesmæssige variationer. Denne følsomhed er langt fra en svaghed, men demonstrerer et fint afstemt nervesystem, der er i stand til at opfatte nuancer og spændinger i omgivelserne.

Overraskende nok viser komediefans et lignende aktiveringsmønster. Uanset om følelsen udløses af adrenalinsuset under en jagt eller eksplosionen af latter, synes det, der søges, at være intensitet: spændingen, momentumet, energibølgen.

For angstfyldte personer kan disse film tilbyde en form for kontrolleret katarsis: man oplever stærke følelsesmæssige toppe, men inden for en tryg, komfortabel og forudsigelig ramme. Din sofa bliver en sikker zone for følelsesmæssig udforskning.

Thrillere og dokumentarer: valget af afstand

Omvendt udviser folk, der foretrækker thrillere, krimifilm eller dokumentarer, en mere moderat hjernerespons på negative stimuli. Deres hjerner synes at filtrere intense følelser mere effektivt og forhindre overbelastning.

Disse personer, ofte beskrevet som rolige, fattede eller analytiske, har en tendens til at foretrække mere upartiske fortællinger. Selv i anspændte situationer giver den narrative tilgang dem mulighed for at opretholde en grad af intellektuel kontrol over situationen.

Som psykolog Esther Zwiky opsummerer, har individer en tendens til at vælge genrer, der stimulerer deres hjerner på en måde, der bedst passer til deres indre funktion. Derfor vælger man ikke sine film tilfældigt: man vælger dem, der giver mest genklang i ens følelsesmæssige sammensætning.

Veje til terapi

Disse opdagelser åbner op for interessante perspektiver inden for det terapeutiske felt. For angstfyldte personer kan actionfilm fungere som en følelsesmæssig udløserventil. De kan kanalisere naturlig overfølsomhed til kontrollerede, næsten opkvikkende adrenalinsus.

Omvendt kan thrillere være et træningsværktøj til at styrke stresstolerancen, især for mere rolige personligheder, der ønsker at udvikle deres modstandsdygtighed over for det uventede. Ideen er ikke at sætte stift etiketter på din smag, men at erkende, at den måde, du reagerer på en historie, afspejler din indre rigdom. At være angst betyder ofte at være dybt modtagelig, intuitiv og forbundet. At være rolig betyder at vide, hvordan man trækker sig tilbage, analyserer og dæmper sine følelser.

I sidste ende er din yndlingsgenre måske ikke bare underholdning. Den kan meget vel være en afspejling af dit følelsesmæssige landskab.