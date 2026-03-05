En serie inspireret af Gisèle Pelicot-sagen med Meryl Streep i hovedrollen? Projektet skaber allerede delte meninger.

Voldtægtssagen i Mazan rystede verden. Efter at have hævet stemmen tog Gisèle Pelicot, der blev ansigtet udadtil i en hel kamp og selve indbegrebet af modstandsdygtighed, sin pen til at fortælle sin historie i første person. Med sin stærke bog "Et la joie de vivre" (Og glæden ved at leve) tager hun hævn over rædslerne og sætter ord på det ubeskrivelige. Sideløbende med denne betydningsfulde kulturelle begivenhed er en serie angiveligt under udvikling for at filmatisere denne sande krimihistorie, der er blevet en kollektiv kamp, til skærmen. At forvandle en familietragedie til fiktion er dog et farefuldt foretagende, selv med Meryl Streep i rollebesætningen.

Er en serie om Pélicot-sagen under forberedelse?

Mange serier har vovet at skildre ekstremt alvorlige sager på skærmen og bestræbt sig på at forblive tro mod virkeligheden, hvor grusom den end måtte være. Der var miniserien "Sambre", der fortæller om de serielle voldtægter begået af Jean-Xavier de Lestrade fra ofrenes perspektiv; "Monster"-sagaen, der maler et uhyggeligt portræt af historiens mest skræmmende seriemordere ; og serien "Laura Stern-affæren", der tackler kvindedrab på en dygtig måde og omhyggeligt undgår sensationspræg. En anden sag, der har skabt betydelig medieopmærksomhed og udløst forargelse langt ud over Frankrigs grænser, kan snart blive vist i tv-kataloger.

Vi husker stadig denne forfærdelige historie. Historien om en kvinde, et offer for et seksuelt overgreb begået af narkotika, som blev misbrugt, besmittet og umenneskeliggjort af omkring halvtreds mænd, med sin egen mands medskyldige blik. Historien om en mor, der blev bedøvet uden sin viden og brugt som sexslave i over ti år. Vi husker også en trodsig og ukuelig kvinde, der nægter tavsheden i en lukket fortælling, og som ønsker at vække samvittigheden.

Gisèle Pelicots stemme kunne finde genlyd på Meryl Streeps læber. Efter at have udgivet en bog, hvis titel afspejler hendes bedring og sindstilstand efter retssagen, fortsætter hun sin oplysningskampagne gennem film. Ifølge det franske magasin Marianne har hun indvilliget i at lade amerikansk tv adaptere hendes historie og rive væggene ned i ægteskabets soveværelse, hvor hendes prøvelser fandt sted. "Så skammen flyttes over på gerningsmændene."

Meryl Streep, nævnt for rollen som Gisèle Pelicot

Den tredobbelte Oscar-vinder Meryl Streep forventes at spille Gisèle Pelicot i denne film, som stadig er i de tidlige udviklingsstadier. Skuespillerinden, der portrætterede den hensynsløse Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada" og spillede hovedrollen i musicalen "Mamma Mia", kunne udover den løftede knytnæve også vise en kort bob og mørke briller – to fysiske detaljer, der er blevet feministiske symboler.

Skuespillerinden, et Hollywood-vidunderbarn hyldet som en levende legende, synes at have status til at bære denne meget delikate rolle og yde den retfærdighed. Meryl Streep er noget af en "sikker ting" i filmverdenen. Hun lever i hver af sine karakterer så fuldstændigt, at hun foruroliger publikum. Fra den kompromisløse Margaret Thatcher til den hånlige chefredaktør og den ihærdige fabriksarbejder er Meryl Streep en kamæleonskuespillerinde. I øvrigt, hvad enten det er tilfældigt eller ej, er hun kun tre år yngre end Gisèle Pelicot. Denne serie er dog stadig kun i forhandlingsfasen.

At tilpasse gyser til skærmen: et projekt, der skaber debat

Selv med en betroet figur som Meryl Streep bag sig, bliver denne serie, der giver næring til alle mulige teorier, mødt med mistænksomhed. Nogle hylder den allerede som et værk i offentlig tjeneste, der kaster lys over de værste aspekter af den menneskelige natur og fungerer som et kampråb i kampen mod vold mod kvinder. Andre, mere skeptiske, råber op og frygter, at hele denne affære vil blive reduceret til et klodset stykke fiktion eller endda et PR-stunt.

Trods omfattende vidneudsagn, regelmæssige offentlige udtalelser og en "renæssance"-bog, der dokumenterer disse grusomheder indefra, frygter mange fejltrin og mediecirkus. På X (tidligere Twitter) er meningerne ved at løbe løbsk, også i politiske kredse. Tidligere minister Ségolène Royal sparede ikke på ordene og brugte tillægsordet "rædsel" til at beskrive dette projekt, som hun finder mere upassende end gavnligt.

Risikoen for voyeurisme, spørgsmål om filmskabernes intentioner ... for nu er denne serie om Pelicot-sagen kun et frø. Alligevel rejser den spørgsmål hos den brede offentlighed. Alt, hvad der er tilbage, er at håbe, at den kvinde, der er mest direkte involveret, har noget at skulle have sagt i dette projekt, som er bestemt til at skildre det ubeskrivelige.