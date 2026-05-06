Som bare 11-årig tager hun billeder, der allerede går viralt.

Som niårig lå hun i mudderet i en indisk nationalpark for at fotografere to påfugle i morgenlyset. Dette fotografi gav hende en international anerkendelse, som mange professionelle fotografer aldrig opnår. Shreyovi Mehta er nu elleve år gammel og har ingen intentioner om at stoppe der.

Fotoet der startede det hele

Det var under en tidlig morgengåtur med familien i Keoladeo Nationalpark, Bharatpur, Rajasthan, at Shreyovi Mehta fik sit første geniale indtryk. Da hun fik øje på to peahues under et trækroner i det gyldne morgenlys, løb hun hen for at hente sin fars kamera, lagde sig ned på jorden for at justere billedet og trykkede på udløseren. Natural History Museum i London beskrev øjeblikket: "Det var dette perfekte øjeblik, der inspirerede Shreyovi til at bøje sig ned og fange dette drømmeagtige billede af disse ikoniske indiske fugle."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Årets Naturfotograf (@nhm_wpy)

Finalist som 9-årig i en af verdens mest prestigefyldte konkurrencer

Billedet med titlen "I rampelyset" blev udvalgt blandt næsten 60.000 indsendte bidrag fra deltagere i alle aldre og med alle erfaringsniveauer, der repræsenterede 117 lande og territorier. Shreyovi Mehta tog andenpladsen i kategorien "10 år og under" i den 60. årlige konkurrence om årets naturfotograf, arrangeret af Natural History Museum i London. Det er en præstation, som få voksne kan opnå.

To nye udmærkelser som 11-årig

Et år senere, ved den 61. udgave af den samme konkurrence, modtog to nye fotografier af Shreyovi – dengang 11 år gammel – en "Highly Commended"-pris i kategorien "10 år og under". Det første, med titlen "Height Advantage", viser en sarus-trane, der reagerer dramatisk på en elektrisk vandpumpe i vådområderne i Dhanauri, Uttar Pradesh. Det andet, "Wetland Spat", indfanger det præcise øjeblik, hvor en bronzevinget jacana angriber en lilla sumphøne med sidstnævntes vinger fuldt udstrakte.

En bemærkelsesværdig tålmodighed og teknik.

Det, der imponerede dommerne, var ikke kun resultatet – det var metoden. "I tre timer ledte vi forgæves efter sarustranen, så jeg holdt mig travlt beskæftiget med at fotografere den lilla sumphøne. Ud af øjenkrogen så jeg en jacana dykke ned mod den, og jeg trykkede straks på udløseren," fortalte hun. " Lige da vi var ved at gå, og jeg var skuffet over ikke at have set tranen, fik vi øje på en. Den kom lige hen til pumpen og baskede med vingerne, og jeg fangede øjeblikket." En historie fortalt af en erfaren fotograf – for en 11-årig.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Shreyovi Mehta (@shreyovi_mehta)

En kilde til national stolthed og et budskab om engagement

Efter at have vundet sin førstepræmie delte Shreyovi sine følelser på Instagram: "Mit hjerte er fyldt med enorm glæde og taknemmelighed. Jeg er stolt af at repræsentere min Bharat på denne globale scene. Indiens rige dyreliv og kulturarv har været en uendelig kilde til inspiration, og jeg lover at fortsætte med at arbejde hårdt for at dele dem med jer." Ord med sjælden modenhed for en 11-årig – og en forpligtelse, der skinner igennem i hvert billede.

Kort sagt ventede Shreyovi Mehta ikke, til hun var "voksen", med at se verden med en voksens øjne. Som 11-årig, to internationale konkurrencer og tusindvis af delinger senere, er hun allerede i gang med at opbygge et værk. Og vi har tydeligvis ikke hørt det sidste fra hende.