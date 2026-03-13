På modeugen legemliggør modellen Emeline Hoareau det nye ansigt for "mellemklasse"

På internationale catwalks formår nogle modeller at gøre et varigt indtryk fra deres allerførste optræden. Dette er tilfældet med Emeline Hoareau, en ung model fra Réunion, der tiltrækker sig opmærksomhed under modeugerne. Med sin mellemstore figur og sin karisma på catwalken repræsenterer hun en generation af modeller, der søger at udvide repræsentationen af kropstyper i modebranchen.

En bemærkelsesværdig optræden på adskillige catwalks

Emeline Hoareau skabte sig hurtigt et navn ved flere modeshows for nylig. Hun gik for forskellige internationale modehuse og brands under modeugerne i Milano og Paris. Blandt hendes mest bemærkelsesværdige optrædener var hendes gåtur for Givenchy, hvor hun bar en struktureret silhuet kombineret med et leopardprint. Hun deltog også i shows for brands som BOSS og Jacquemus, hvilket cementerede sin tilstedeværelse i flere store modehovedstæder.

Hvad er "mellemstor" modellering?

Udtrykket "mellemstørrelse" bruges i modebranchen til at henvise til modeller, hvis mål ligger mellem de størrelser, der traditionelt bruges på catwalken, og størrelserne for såkaldte "plus-size"-modeller. I virkeligheden repræsenterer disse modeller ofte figurer, der er tættere på den gennemsnitlige forbruger. Fremkomsten af mellemstore modeller er en del af en bredere tendens i modebranchen, som i flere år har forsøgt at diversificere de profiler, der ses i kampagner og på catwalken.

Synligheden er stadig begrænset i branchen

Trods disse udviklinger er mangfoldigheden af kropsformer fortsat et emne, der sjældent diskuteres i modebranchen. Adskillige undersøgelser og analyser viser, at størstedelen af modellerne på internationale catwalks stadig er meget tynde, hvilket begrænser repræsentationen af andre kropstyper. Fremkomsten af mellemstore modeller som Emeline Hoareau ses derfor ofte som et tegn på fremskridt, selvom disse modeller stadig er relativt sjældne i nogle modeshows.

En ny generation af modeller

Emeline Hoareau er en del af en bredere bevægelse, der ledes af andre modeller, som er med til at ændre skønhedsstandarderne inden for mode. Blandt de personer, der ofte citeres i denne bevægelse, er modeller som Paloma Elsesser, Ashley Graham og Precious Lee, som har bidraget til at give større synlighed til forskellige kropstyper. Ankomsten af nye ansigter som Emeline Hoareau viser, at disse forandringer fortsætter med at udvikle sig inden for branchen.

Med sine bemærkelsesværdige optrædener ved modeugerne etablerer Emeline Hoareau sig gradvist som et af de nye ansigter inden for mellemstore modeller. Hendes tilstedeværelse på catwalks afspejler modebranchens stadig gradvise udvikling mod en mere mangfoldig repræsentation af kropsformer og identiteter.