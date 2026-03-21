"Stil har ingen aldersgrænse": Som 60-årig fascinerer denne model internetbrugere

Anaëlle G.
Grece Ghanem er født i Libanon og har boet i Montreal siden 2005. Hun udmærkede sig først inden for mikrobiologi, hvor hun tog en kandidatgrad, inden hun arbejdede som fitnesstræner i 25 år. Det var hendes datter, der i 2015 opfordrede hende til at poste sine outfits på Instagram. Det, der begyndte som en hobby, eksploderede: i dag kan @greceghanem prale af over 2 millioner følgere, der er betaget af hendes strålende selvtillid og stilfulde outfits.

Motto, signatur og filosofi

I sin Instagram-biografi insisterer hun: "Det handler om mode og selvtillid, for stil har ingen aldersgrænse!" Som 60-årig afviser Grece alderens dikterer. Hun tør gå iført strukturerede jakkesæt, ufiltrerede todelte outfits, regnbuens farver og elegante Riviera-kjoler, hvor hun blander designertøj med overdimensionerede accessories. Hendes mantra? "Forbliv synlig" - et hjertevarmt råb mod usynligheden af kvinder over 50.

Fra modeuger til catwalks

Hun er en fast gæst ved modeugerne (Paris, New York, Milano), omtalt i magasiner og går på catwalken for mærker, der hylder hendes karisma. Hendes strålende fotos får tusindvis af likes og beundrende kommentarer: "Queen!" "Ren inspiration!" Grece, en tidligere mikrobiolog, der er blevet modeikon, beviser, at elegance udvikler sig med tiden – og minder os om, at selv når man overholder såkaldte klassiske modestandarder, er det en stærk inspirationskilde for et helt Instagram-fællesskab at se en 60-årig kvinde så dristigt omfavne moderne stil.

Kort sagt, internetbrugere forguder hende for hendes autenticitet. Som 60-årig personificerer Grece Ghanem en fri kvinde, der hylder sin krop, som den er, uden at forsøge at ændre den for enhver pris. Selvom hun overholder visse standarder, stammer hendes succes primært fra hendes måde at minde os om, at alder ikke sletter stil eller tilstedeværelse – tværtimod kan den forstærke dem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Som 37-årig stråler denne sydafrikanske model i yogatøj.

