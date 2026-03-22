Denne spanske "model", der er skabt af AI, følges af hundredtusindvis af mennesker

Den spanske virtuelle "model" Aitana Lopez, skabt af kunstig intelligens, har med fuchsia-pink hår og piercing øjne næsten 400.000 følgere på Instagram og revolutionerer modeverdenen.

En AI, der trodser virkeligheden

Aitana, der blev lanceret i november 2022 af det Madrid-baserede bureau The Clueless, er en fotorealistisk 3D-kreation: 25 år gammel, 1,70 m høj, med en atletisk bygning og et udtryksfuldt ansigt med idealiserede spansktalende træk. Hendes feed er fyldt med modeoptagelser, virtuelle ture (Dubai, Bali) og daglige historier, hvor hun "nyder" en kop kaffe eller dyrker yoga. Internetbrugere interagerer med hende, som om hun var en rigtig influencer, chokerede over at opdage sin AI-oprindelse, når de først finder ud af sandheden.

En blomstrende og lukrativ karriere

@fit_aitana konkurrerer med ægte influencere, når de poserer på billeder. Folk er forbløffede: "Jeg troede, hun var ægte!" "Stjæler AI vores job?" Hendes realisme er slående: naturlige udtryk, professionel belysning, engagerende billedtekster ( "Klar til sommer!" ). Det Madrid-baserede bureau The Clueless finjusterer hendes karakter (beslutsom, positiv) for at skabe en følelsesmæssig forbindelse. Nogle mennesker nægter endda at tro på det: "Umuligt, hun er for sjælfuld!"

Blandede reaktioner: beundring og bekymring

Hendes fans elsker hende: "Du er perfekt!" Kritikken er dog også voldsom: tab af job til rigtige modeller, overfladiskheden ved AI. Og bag denne entusiasme dukker en voksende bekymring op. Nogle frygter en ekstrem standardisering af skønhed, formet af algoritmer snarere end menneskelig mangfoldighed. Andre fordømmer det som en form for bedrag og mener, at disse virtuelle figurer udvisker grænsen mellem virkelighed og fiktion.

Aitana Lopez, AI-modellen med lyserødt hår, både fascinerer og chokerer og beviser, at kunstig intelligens (desværre) erobrer virtuel mode. En foruroligende refleksion over vores forhold til det "perfekte" og menneskebillede.