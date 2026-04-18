Overdimensionerede briller inspireret af 2000'erne er tilbage på mode

Modetrends
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

XXL-briller med deres brede stel, selvsikre former og meget visuelle look gør et stærkt comeback i moden i 2026. I modsætning til den minimalistiske diskretion fra tidligere år antager XXL-silhuetter en stærk, næsten ikonisk tilstedeværelse på ansigter, der minder om stjerne-looks fra 2000'erne.

En genfortolkning af 2000'ernes look

De nuværende XXL-stel indfanger perfekt ånden fra 2000'erne: imponerende størrelse, farveblokke, gradueringer, tonede glas, endda en "cat-eye"-effekt eller dristige, runde plastikstel. De stilarter, der prydede magasinforsider dengang, genbesøges nu med lettere materialer, subtile moderne detaljer og mere varierede farver, der tilpasser sig en bredere æstetik, men stadig stærkt påvirket af popkultur.

Et meget iøjnefaldende tilbehør til ansigtet

Det, der gør overdimensionerede briller specielle, er, at de øjeblikkeligt definerer et nyt område af ansigtet, indrammer øjnene og nogle gange endda fremhæver øjenbryn, kindben eller kæbelinje. Dette appellerer til dem med en dristig sans for stil, der leder efter et tilbehør, der kan erstatte deres outfits signaturlook, uden at selve outfittet nødvendigvis behøver at være ekstravagant.

En tendens drevet af sociale medier

Sociale medier forstærker denne tendens yderligere med looks, hvor overdimensionerede briller bliver næsten mere mindeværdige end selve tøjet: på scenen, til festivaler eller under modeoptagelser er silhuetten med store briller øjeblikkeligt genkendelig og ofte kopieret af fans. Brillemærker tilbyder nu modeller inspireret af klassiske designs, nogle gange i retroudgaver, men med "moderne" farver, finish eller detaljer, der gør dem velegnede til både hverdagsbrug og aftentøj.

Overdimensionerede briller signalerer således en tendens mod dristighed, hvor man vælger at skille sig ud i stedet for at falde i ét med mængden. Uanset om de bruges til solbriller, korrigerende linser eller blot som et stilstatement, er det overdimensionerede stel et udtryk for en reaktion mod stille minimalisme: mere volumen, mere geometri, mere tilstedeværelse og altid et nik til 2000'erne, nu forbundet med den nuværende kultur.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Denne skotrend, som Gigi Hadid så, kunne dominere foråret 2026.

