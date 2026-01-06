Search here...

"Jeg var ung, smuk og vred": Denne stjerne fra 1990'erne fortæller om, hvad hun udholdt bag kulisserne.

Léa Michel
Extrait de la série « 90210 »

Gabrielle Carteris, skuespillerinden der spillede Andrea Zuckerman i 90'er-kultserien "Beverly Hills 90210", taler nu ud om det pres, hun oplevede på settet for konstant at optræde i afslørende outfits. I podcasten " I Choose Me " afslører hun, hvordan producere insisterede på, at skuespillerinderne skulle filme scener i badetøj eller shorts, selv uden en begrundelse for handlingen.

Omfattende pres vedrørende tøj

Selv før sommerafsnittene blev sendt, annoncerede den amerikanske producer Aaron Spelling eksplicit: "Piger, vi skal have badetøj på i sommer." Gabrielle Carteris, dengang i tyverne, nægtede systematisk: "Jeg havde shorts, min trikot, min overall og min tanktop på, men aldrig en badedragt." Hun forklarer denne faste holdning: "Jeg havde en fin lille krop på det tidspunkt, men jeg var rasende over, at folk talte om det." Denne afvisning illustrerer datidens dominerende mandlige blik, hvor kvindelige karakterer ofte blev reduceret til deres fysiske udseende.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Darren Martin (@the9021bro)

Hverdagssexisme i 1990'erne

Dette vidnesbyrd er en del af en bredere kontekst: Tv-serierne og reklamerne i 1990'erne normaliserede udnyttelsen af skuespillerinders fysiske udseende. Gabrielle Carteris husker sine oplevelser i reklamebranchen, hvor suggestive tøj var normen: "Dengang kunne man slippe afsted med visse ting. Jeg ville aldrig have gået til audition i badedragt." Trods et par feministiske figurer som "Buffy" (Buffy Summers i "Buffy the Vampire Slayer", spillet af Sarah Michelle Gellar), blev kvindelige hovedpersoner alt for ofte feticheret, til skade for deres narrative dybde.

Et fænomen fordømt af andre skuespillerinder før hende

Gabrielle Carteris' vidneudsagn er en del af en række lignende udtalelser fra skuespillerinder, der arbejdede i 90'erne og 2000'erne. Skuespillerinder fra serier som "One Tree Hill", "Charmed" eller "Smallville" har også fortalt om det pres, der blev udøvet for at optræde i suggestive outfits, nogle gange fra deres teenageår.

Disse beretninger afslører en dybt forankret kultur i branchen, hvor kvinders udseende ofte blev prioriteret over deres skuespil eller historiens sammenhæng. Gennem disse stemmer, der nu rejses, opstår en systemisk kritik, der udfordrer årtiers praksisser, der var normaliserede, men sjældent blev sat spørgsmålstegn ved på det tidspunkt.

I starten af tyverne, under de første sæsoner af "Beverly Hills", tilbyder Gabrielle Carteris et klart tilbageblik: "Jeg var ung, smuk og vred." Hendes afvisning af at tilpasse sig disse dresscodes demonstrerer en tidlig modstand mod branchens hverdagslige sexisme.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
I sin badedragt starter Lizzo 2026 med et klart budskab: nul problemer
Article suivant
Som 52-årig viser Heidi Klum sin figur frem i badedragt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 52-årig viser Heidi Klum sin figur frem i badedragt

I adskillige år har Heidi Klum dyrket en digital tilstedeværelse langt fra den kunstfærdighed, der ofte forbindes med...

I sin badedragt starter Lizzo 2026 med et klart budskab: nul problemer

Den 2. januar 2026 startede Lizzo året med et stærkt Instagram-opslag: to billeder af sig selv i en...

Maduro-parret: Cilia Flores, førstedamen i hjertet af den venezuelanske magt?

Cilia Flores, hustru til Nicolás Maduro, var Venezuelas førstedame fra 2013 indtil deres fælles tilfangetagelse af USA i...

Hun er 29 år gammel og er allerede blevet milliardær takket være sit unikke firma.

Ifølge Forbes magazine skrev den brasilianske Luana Lopes Lara historie i en alder af blot 29 år ved...

"Hvis du havde den krop, ville du gøre det samme": Jennifer Lopez svarer på kritik af sit outfit.

Jennifer Lopez har ingen intentioner om at undskylde for sin stil. Under en koncert i Las Vegas svarede...

Som 58-årig deler Julia Roberts sin definition af kærlighed

Julia Roberts oplyser vores hjerter, ikke kun med sit legendariske smil og exceptionelle karriere, men også med en...

© 2025 The Body Optimist