"Jeg var ung, smuk og vred": Denne stjerne fra 1990'erne fortæller om, hvad hun udholdt bag kulisserne.

Gabrielle Carteris, skuespillerinden der spillede Andrea Zuckerman i 90'er-kultserien "Beverly Hills 90210", taler nu ud om det pres, hun oplevede på settet for konstant at optræde i afslørende outfits. I podcasten " I Choose Me " afslører hun, hvordan producere insisterede på, at skuespillerinderne skulle filme scener i badetøj eller shorts, selv uden en begrundelse for handlingen.

Omfattende pres vedrørende tøj

Selv før sommerafsnittene blev sendt, annoncerede den amerikanske producer Aaron Spelling eksplicit: "Piger, vi skal have badetøj på i sommer." Gabrielle Carteris, dengang i tyverne, nægtede systematisk: "Jeg havde shorts, min trikot, min overall og min tanktop på, men aldrig en badedragt." Hun forklarer denne faste holdning: "Jeg havde en fin lille krop på det tidspunkt, men jeg var rasende over, at folk talte om det." Denne afvisning illustrerer datidens dominerende mandlige blik, hvor kvindelige karakterer ofte blev reduceret til deres fysiske udseende.

Hverdagssexisme i 1990'erne

Dette vidnesbyrd er en del af en bredere kontekst: Tv-serierne og reklamerne i 1990'erne normaliserede udnyttelsen af skuespillerinders fysiske udseende. Gabrielle Carteris husker sine oplevelser i reklamebranchen, hvor suggestive tøj var normen: "Dengang kunne man slippe afsted med visse ting. Jeg ville aldrig have gået til audition i badedragt." Trods et par feministiske figurer som "Buffy" (Buffy Summers i "Buffy the Vampire Slayer", spillet af Sarah Michelle Gellar), blev kvindelige hovedpersoner alt for ofte feticheret, til skade for deres narrative dybde.

Et fænomen fordømt af andre skuespillerinder før hende

Gabrielle Carteris' vidneudsagn er en del af en række lignende udtalelser fra skuespillerinder, der arbejdede i 90'erne og 2000'erne. Skuespillerinder fra serier som "One Tree Hill", "Charmed" eller "Smallville" har også fortalt om det pres, der blev udøvet for at optræde i suggestive outfits, nogle gange fra deres teenageår.

Disse beretninger afslører en dybt forankret kultur i branchen, hvor kvinders udseende ofte blev prioriteret over deres skuespil eller historiens sammenhæng. Gennem disse stemmer, der nu rejses, opstår en systemisk kritik, der udfordrer årtiers praksisser, der var normaliserede, men sjældent blev sat spørgsmålstegn ved på det tidspunkt.

I starten af tyverne, under de første sæsoner af "Beverly Hills", tilbyder Gabrielle Carteris et klart tilbageblik: "Jeg var ung, smuk og vred." Hendes afvisning af at tilpasse sig disse dresscodes demonstrerer en tidlig modstand mod branchens hverdagslige sexisme.