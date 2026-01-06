Som 52-årig viser Heidi Klum sin figur frem i badedragt

I adskillige år har Heidi Klum dyrket en digital tilstedeværelse langt fra den kunstfærdighed, der ofte forbindes med offentlige personer. Mellem glimt bag kulisserne af fotoshoots, familieøjeblikke og øjeblikke med at give slip, har hendes Instagram-konto etableret sig som et rum, hvor hun udvisker linjerne mellem glamour og autenticitet.

Sport ved den tropiske pool

Den ægte Victoria's Secret-engel, tysk-amerikansk model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum, delte sin solrige ferie med sine 12,7 millioner følgere på Instagram. I starten af januar 2026 postede "Project Runway"-værten en video af sig selv, hvor hun lavede bicep curls i en smørgul badedragt, uden makeup, med bølget askeblondt hår og sølvfarvede pilotsolbriller.

Billedteksten er slagkraftig: "Lad os komme i gang," sat til et Britney Spears-soundtrack. Heidi Klum træner formentlig med et elastikbånd og nedbryder stereotyper forbundet med kvinder i halvtredserne (mindre aktive osv.). Hun udfører gentagelser, iført en guldkæde og perlekæde, i paradisiske omgivelser: en infinity-pool, havet og bjerge i horisonten. Dette valg af badetøj og træningstøj illustrerer perfekt hendes filosofi: at forblive aktiv, selv på ferie.

Aktiv ferie med Tom Kaulitz

Samme dag postede hun en selfie, hvor hun puttede sig sammen med sin mand Tom Kaulitz og sin bror Bill Kaulitz på stranden, iført rektangulære brune solbriller og matchende gule outfits. "Sommer for evigt," skrev hun i billedteksten, og forlængede dermed sommeren trods den kommende vinter 2026. En uge tydeligt præget af billeder fra den gyldne time og øjeblikke med fælles glæde, der bekræftede hendes kærlighed til varme destinationer.

Heidi Klum ryster tingene op ved at projicere et naturligt billede. I sine ufiltrerede fotos hylder hun en 52-årig kvinde, der dekonstruerer de stereotyper, der forbindes med kvinder i halvtredserne – angiveligt mindre aktive eller mindre synlige. Budskabet er klart: velvære er prioriteten, uanset om det betyder at træne eller slappe af i solen. En fri kvinde, der lever sin ferie på sine egne præmisser.