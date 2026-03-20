Som 43-årig vakte denne indiske skuespillerinde furore i en sølvkjole.

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

Den indiske skuespillerinde, sangerinde, producer, forfatter og model Priyanka Chopra Jonas skabte for nylig furore ved Vanity Fair Oscar-festen 2026 i en glitrende sølvkjole kombineret med minimalistiske sandaler.

En metallisk kjole, der fanger lyset

Til afterpartyen på Los Angeles County Museum of Art skiftede Priyanka Chopra Jonas sin hvide ceremonikjole ud med en lys sølvkreation med metallisk finish. Den asymmetriske kjole havde et design med én skulder, der hang højt over hoften på den ene side og flagrede over i en lang, flagrende nederdel på den anden side, hvilket skabte et spil af linjer. Den tonede pelskant tilføjede et strejf af Hollywood-glamour til dette allerede blændende stykke tøj.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Priyanka (@priyankachopra)

Minimalistiske sandaler

På fødderne bar Priyanka Chopra Jonas sandaler, en kultstil med tynde satinremme og en svimlende stiletthæl. I en varm brun farve passede disse tilspidsede sandaler perfekt til kjolens pelsdetaljer. Kombinationen af sølvkjole og sandaler skabte et sofistikeret, men underspillet look, der holdt Priyanka – og ikke accessories – i centrum for opmærksomheden.

Et super stilfuldt par med Nick Jonas

Ved siden af hende valgte hendes mand, den amerikanske sanger-sangskriver og skuespiller Nick Jonas, et beige dobbeltradet jakkesæt, der fremhævede den metalliske glans i hans kones kjole, en afvigelse fra den mere klassiske sorte smoking, han bar til ceremonien. Hånd i hånd på den røde løber var parret blandt aftenens mest bemærkelsesværdige duoer og høstede adskillige komplimenter og billeder på sociale medier for deres perfekte koordination.

Efter at have imponeret i en fjerklædt kjole på Oscar-scenen, bekræftede denne sølvfarvede kjole hendes status som et modeikon, der er i stand til at gå fra "couture-drama" til chik minimalisme på et øjeblik. Priyanka Chopra Jonas stråler!

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

