Uden makeup afslører Jessica Alba sin rutine for strålende hud

Uden makeup afslører den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter Jessica Alba sin rutine for strålende hud, udødeliggjort i en "rå selfie" før Vanity Fair Oscar-festen 2026.

En fantastisk naturlig selfie

Den 19. marts 2026 delte Jessica Alba en makeupfri selfie, der viste hendes strålende teint. Billedet, som blev lagt op af aftenens skønhedspartner, viser Jessica lige efter en Signature Healing Growth Factor Lift ansigtsbehandling. Målet: en strålende, naturligt udseende teint.

Rutinen afkodet

Protokollen starter med en fugtgivende rensecreme, efterfulgt af en probiotisk mist for at genoprette balancen i hudens mikrobiom. Derefter påføres adskillige serummer: Multi Peptides & Growth Factor for at løfte, Copper Tripeptide for at reparere, efterfulgt af en opstrammende øjencreme og en reparerende læbepomade. Resultatet? Strålende hud, der er klar til den røde løber.

Hans "gør-det-selv"-ritual i video

Jessica Alba postede også en forberedelsesvideo , hvor hun påfører serum, øjenklapper og et LED-lys, før hun får et røget brunt makeup-look, solbrune kinder og skinnende lyserøde læber. Med en matcha i hånden er hendes brune hår stylet i en voluminøs blowout, mens hendes lange negle er prydet med elegante franske spidser. Et rørende glimt viser hendes partner, den amerikanske skuespiller af colombiansk og mexicansk afstamning, Danny Ramirez, der omfavner hende.

Et sidste look i skinnende sort Valentino

Til festen efter Oscaruddelingen iførte Jessica Alba sig en sort kjole med pailletter og fjer, en Chopard-halskæde, en Ahikoza By Bram-clutch og pumps med spids snude. Denne rå/luksuriøse kontrast illustrerede perfekt hendes filosofi: en sund base booster ethvert makeup-look.

Kort sagt beviser Jessica Alba, at man som 44-årig opnår en strålende hudtone gennem en rutine fri for unødvendig makeup. Hun har afsløret hemmelighederne bag "stjerneklar hud", tilgængelig og videnskabeligt bevist.