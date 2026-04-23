Alabama Barker viser sine kurver frem i et korset, der vækker reaktioner

Musikeren Alabama Barker, datter af Travis Barker og Shanna Moakler, delte for nylig en meget omtalt optræden på sine sociale medier, hvor hun afslørede et outfit centreret omkring et sort korset. Ved at blande blondeinspiration med en struktureret silhuet passer denne type beklædningsgenstand ind i en æstetik, der allerede er bredt populær i de nuværende modetrends, hvor linjerne mellem lingeri og gå-ud-tøj bliver mere og mere udviskede.

Et sort korset, et sted mellem gennemsigtighed og struktur

Hovedstykket er et tætsiddende sort korset, der kombinerer synlige ben og paneler. Denne konstruktion fremhæver Alabama Barkers silhuet, samtidig med at den leger med kontrasterne mellem støtte og visuel lethed. Denne type korset, ofte inspireret af blonder, er genbrugt her til et aftenlook, der afspejler en specifik stil.

For at fuldende looket kombinerer Alabama Barker sit korset med sorte strømpebukser og knæhøje støvler, hvilket forstærker en mørkere, let grunge-æstetik. Dette stilistiske valg fremhæver den samlede visuelle effekt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alabama Luella Barker (@alabamaluellabarker)

Stærke reaktioner på sociale medier

Alabama Barkers opslag cirkulerede hurtigt online og udløste adskillige reaktioner. Nogle internetbrugere roste looket som "modigt og trendy", mens andre kommenterede mere på outfittets "meget afslørende karakter".

Som det ofte er tilfældet med denne type silhuet, er grænsen mellem stilistisk beundring og debat omkring stil desværre stadig meget tynd. Som en påmindelse bør kvinders kroppe og udseende ikke være til debat: alle klæder sig, som de vil, uden at dette retfærdiggør en dom over deres udseende.

Med dette sorte korset omfavner Alabama Barker en moderne modeæstetik. Dette udseende illustrerer endnu engang de sociale mediers indflydelse på at forme aktuelle trends.