Sangerinden Sabrina Carpenters guldstøvler går bestemt ikke ubemærket hen.

Ved Coachella 2026 (10.-19. april) fremviste Sabrina Carpenter en retro-inspireret stil med farverige silhuetter og dristige accessories. De guldstøvler, hun bar, viste sig at være det mest iøjnefaldende element i hendes outfits og tiltrak straks pressens og hendes fans på sociale mediers opmærksomhed.

Et meget retro look, bygget på et par støvler

Til en af sine Instagram-optrædener valgte Sabrina et 70'er-inspireret outfit med korte shorts, en lysegul top pyntet med perler og, mest bemærkelsesværdigt, et par guldstøvler, der perfekt fremhæver lookets vintage-følelse. Støvlerne skaber en slående kontrast til stoffets blødhed og toppens delikate natur.

Udover dette outfit er Sabrina også blevet set i andre retro-looks med mini-strikkjoler, hatte i 60'er-stil og udførlige frisurer. Igen er støvler, nogle gange lidt mere underspillede, dukket op igen som et strukturerende element, der giver hendes silhuetter luften af en musikalsk stjerne eller en moderne pin-up.

En retro-trend fremhævet af sociale medier

Fans og modepressen var hurtigt begejstrede for tilbagekomsten af den gyldne støvle, der længe har været forbundet med 60'erne og 70'erne, og hvordan Sabrina Carpenter formåede at genintroducere den i den meget moderne festivalverden og den internationale popscene. Billeder fra Coachella, hvor hun slentrede mellem standene, inklusive dem fra sin egen installation "Sabrina's Pit Stop", og backstage, viste, hvordan den gyldne støvle forenede hendes forskellige outfits, samtidig med at den etablerede sig som en øjeblikkeligt genkendelig detalje, der perfekt komplementerede hendes image som en stilfuld popprinsesse.

Kort sagt, for Sabrina Carpenter er disse guldstøvler ikke bare "et slående æstetisk statement": de repræsenterer en blanding af "Hollywood-fantasi" og selvtillid. Med deres retro-flirt, musicalteaterfølelse og referencer til popikoner bliver de et symbolsk objekt i hendes måde at kombinere nostalgi og modernitet på, hvor mode bliver et sprog i sig selv, lige så kraftfuldt som den musik, hun synger.