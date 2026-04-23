Emily Blunt skaber sensation i en kort kjole med en "dristig" detalje

Fabienne Ba.
Screen Emily Blunt dans le film « Le diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Ved London-premieren på "The Devil Wears Prada 2" skilte den britisk-amerikanske skuespillerinde Emily Blunt sig ud som den mest iøjnefaldende figur takket være et kort outfit, der genfortolkede klassisk chic. Sammen med flere medvirkende, herunder de amerikanske skuespillerinder Meryl Streep og Anne Hathaway, viste Blunt et look, der var både minimalistisk og sofistikeret.

En kort kjole fremhævet af en transparent detalje

Til dette optræden bar Emily Blunt en kort, struktureret sort kjole kombineret med kontrasterende stoffer. Den mest omtalte detalje var tilføjelsen af transparente paneler (polkaprikker). Outfittet kombinerede en elegant og underspillet base med tyl- og blondeelementer, hvilket skabte en balance mellem klassisk og moderne.

Kjolen blev suppleret af transparente strømpebukser og sorte pumps, hvilket forstærkede en ren æstetik. Denne type look er en del af en aktuel trend, der leger med kontrasten mellem enkelhed og mere dristige detaljer.

En reception, der skabte megen debat på sociale medier

Skuespillerindens optræden cirkulerede hurtigt på sociale medier, hvor mange brugere roste hendes stil. Kombinationen af underspillet elegance og transparent stof blev flittigt diskuteret, hvilket forstærkede den visuelle effekt af hendes outfit. Emily Blunt bekræfter dermed sin evne til at veksle mellem klassisk elegance og afmålte moderisici.

Med denne kjole ved London-premieren på "The Devil Wears Prada 2" gjorde Emily Blunt et slående indtryk, der perfekt illustrerer udviklingen af den røde løber-stil. Ved at balancere underspillet elegance med et strejf af gennemsigtighed fremviste hun et moderne, sofistikeret og afgjort nutidigt look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Demi Lovatos uventede look af en bikinitop under en t-shirt er spændende.

