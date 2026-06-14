Klædt i et stribet strandoutfit adopterer Alix Earle en vintageklassiker

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Den amerikanske influencer Alix Earle er en af sin generations mest fulgte personer på Instagram. Og en af hendes Instagram-billeder, postet fra en solbeskinnet yacht, har endnu engang bekræftet hendes upåklagelige sans for stil. Hun er iført en grøn-hvidstribet kjole: en direkte reference til æstetikken fra klassiske europæiske ferier fra tidligere årtier.

En grøn- og hvidstribet todelt kjole

På det mest omtalte billede på karrusellen optræder Alix Earle i en badedragt med lodrette grønne og hvide striber. Den tætsiddende trekantede top understreger enkelhed – få detaljer, få udsmykninger, kun præcis skræddersyet snit. Farvevalget er ikke ubetydeligt. Den anvendte grønne farve, et sted mellem mandel og mint, fremkalder straks nuancer af italienske strandhytter – syrlig grøn for nogle, limegrøn for andre. En farve dybt forankret i en bestemt idé om middelhavsafslapning.

Overdimensionerede briller og en "Riviera"-positur

For at supplere sit iøjnefaldende outfit valgte Alix Earle en minimalistisk tilgang: et enkelt par overdimensionerede solbriller. Ingen smykker, ingen sarong, ingen stråhat. Omgivelserne – yachtens ræling, det krystalklare vand i baggrunden, sollyset der reflekteres fra dækket – var nok til at komponere billedet. Lænet op ad rælingen, med blikket let vendt mod horisonten, fremkalder Alix Earle portrætter fra gamle italienske filmmagasiner fra 1960'erne.

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Et opslag delt af Alix Earle (@alixearle)

En direkte reference til europæiske somre i 1960'erne

Det er netop styrken ved dette udseende: det er en del af en ægte visuel tradition. Den grøn-hvide stribede kjole er ikke bare et simpelt sommertøj. Det er en vintageklassiker, der blev populariseret på strandene i Saint-Tropez og Capri i 1960'erne af ikoner som Brigitte Bardot, Sophia Loren og Romy Schneider.

Dengang var tynde sidestriber, trekantssnit og høj talje det absolutte kendetegn for europæiske jetset-sommere. Tres år senere genoptager Alix Earle dette repertoire med slående troskab – et bevis på, at velvalgte klassikere overskrider årtier uden at ældes en dag.

Med denne grøn-hvide stribede todelte kjole bekræfter Alix Earle endnu engang sin rolle som et livsstilsikon for sin generation. Og hun minder os om, at nogle gange er et enkelt klassisk stykke tøj nok til at definere en hel sæson. En demonstration, der helt sikkert bliver et hit på de europæiske strande denne sommer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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