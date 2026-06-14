Som 37-årig beviser Nina Dobrev, at slipkjolen er en klassiker på den røde løber

Den bulgarsk-canadiske skuespillerinde og model Nina Dobrev bekræfter sin status som modeikon. Til premieren på sin kortfilm "General Admission", der blev præsenteret på Tribeca Film Festival i 2026, valgte hun noget sikkert: slipkjolen. Et delikat og tidløst stykke tøj, som hun delte i en video lagt ud på Instagram, og som straks fangede hendes følgere.

En slipkjole i satin

Den tidligere stjerne fra "The Vampire Diaries" bar en cremefarvet satin-slipkjole af designer Adam Lippes. Det flydende, næsten flydende snit omfavner fint figuren og flyder ud i en søjle, der fejer hen over gulvet. Tynde spaghettistropper og en blødt draperet halsudskæring fremhæver kjolens boudoir-fornemmelse, mens et strejf af mørk blonde under kjolen står i kontrast til ensemblets rene linjer. En detalje af betrukne knapper langs sømmen fuldender dette raffinerede look.

Minimalistiske accessories. Tro mod den "stille luksus"-ånd i sit outfit valgte Nina Dobrev underspillede accessories. Hun kombinerede sin kjole med sorte stiletto-sandaler med fine stropper og en lille, struktureret sort clutch med hank. Som smykker holdt hun det diskret med en moderne ørering fra KatKim. Denne minimalistiske tilgang giver kjolen plads til scenen.

"En Carrie Bradshaw-energi"

I billedteksten til sit opslag opsummerede skuespillerinden humoristisk sin stil: "Denne uge havde ægte Carrie Bradshaw-energi." En reference til heltinden i en hitserie, ypperstepræstinden i 1990'ernes og 2000'ernes mode. Slipkjolen blev faktisk født fra denne æra og arvede minimalisme og dille efter slip-on-tøj med en intim følelse. Den genopfundes regelmæssigt og har etableret sig som en klassiker på den røde løber: enkel, elegant og tidløs.

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Med denne udsøgt elegante slipkjole skabte Nina Dobrev et af de mest slående looks ved årets begivenhed. Ved at vælge enkelhed frem for ekstravagance mindede skuespillerinden os om, at et enkelt velvalgt stykke tøj nogle gange er alt, hvad der skal til for at gøre et varigt indtryk. Et bevis, om nogen var nødvendige, på, at slipkjolen ikke har mistet sin charme på den røde løber.