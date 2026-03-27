I en minimalistisk sort kjole lyser denne kunstskøjteløber den røde løber op

Anaëlle G.
Den amerikanske kunstskøjteløber Alysa Liu bekræftede sin status som et fremadstormende stilikon ved at optræde i en minimalistisk sort kjole ved iHeartRadio Music Awards i 2026. Atleten, der vandt olympisk guld i 2026, tiltrak sig opmærksomhed med en moderne fortolkning af den berømte "Lille Sorte Kjole", der demonstrerede, at enkelhed og elegance perfekt kan sameksistere på den røde løber.

En moderne fortolkning af en klassiker

Til dette arrangement, der blev afholdt i Dolby Theatre i Los Angeles i midten af marts 2026, valgte Alysa Liu en tætsiddende sort kjole med en ren æstetik. Silhuetten blev kendetegnet ved en halterneck-udskæring og en struktureret detalje ved barmen, hvilket tilføjede et diskret grafisk præg til dette tidløse stykke tøj. Den let vinklede, asymmetriske nederdel gav et moderne twist til denne klassiker.

Et rent, minimalistisk look, helt ned til detaljen.

Alysa Liu forblev tro mod den minimalistiske balance i sit outfit og valgte matchende sorte pumps med spids snude. Hendes underspillede smykker og piercinger var nok til at understrege den overordnede modernitet. Hendes makeup fulgte den samme æstetik: bløde, diskrete smoky eyes parret med ferskenfarvede nuancer til blush og læber. Hendes signaturfrisure, der er karakteriseret ved let volumen og naturlig bevægelse, gav et elegant finish til hele looket.

En bemærkelsesværdig tilstedeværelse efter et bemærkelsesværdigt år

Siden hun vandt sin guldmedalje ved vinter-OL i Italien i 2026, har Alysa Liu optrådt adskillige gange ved prestigefyldte begivenheder. Hun er især blevet set ved Oscar-relaterede fester, hvilket bekræfter hendes voksende tilstedeværelse i mode- og underholdningsverdenen. Hendes stil har fanget opmærksomheden hos modeobservatører, der ser hende som en ny og inspirerende figur, der er i stand til problemfrit at kombinere atletisk præstation med stilistisk udtryk.

Ved at vælge en minimalistisk sort kjole til iHeartRadio Music Awards 2026 demonstrerer Alysa Liu, at tidløse klassikere kan genfortolkes med et moderne twist. Hendes udseende bekræfter hendes voksende indflydelse i stilverdenen, hvor hun gradvist etablerer sit signaturlook.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
På stranden skaber denne model furore i et "Baywatch"-look

