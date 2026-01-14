Hun afsætter Scarlett Johansson og bliver den mest indtjenende skuespillerinde nogensinde.

Zoe Saldaña har netop nået en milepæl: skuespillerinden, der spillede Neytiri og Gamora, er nu den mest indtjenende skuespillerinde nogensinde og overgår Scarlett Johansson i samlede globale billetindtægter.

En filmografi der slår alle rekorder

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer kan prale af en sjælden bedrift: hun medvirker i de tre mest indtjenende film i filmhistorien, "Avatar", "Avengers: Endgame" og "Avatar: The Way of Water", som alle toppede de globale biografpriser. Hun er også den første skuespillerinde, der medvirker i fire film, der har indtjent over 2 milliarder dollars, takket være "Avengers: Infinity War", som slutter sig til denne eksklusive klub.

Når man lægger alle hendes film sammen – fra "Marvel"-blockbusters til "Avatar"-sagaen og "Star Trek"-trilogien – har hendes roller bragt de globale billetindtægter op på over 15 milliarder dollars, en absolut rekord for en skuespillerinde.

Når franchises skaber legender

Zoe Saldaña skylder meget af denne status til et par ikoniske roller, der er blevet uadskillelige fra den moderne popkultur.

Gamora, tragisk heltinde og kriger i Marvel-galaksen, til stede i "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" og "Endgame".

Neytiri, en central figur i James Camerons "Avatar"-saga, er i centrum for film, der er monumentale både med hensyn til budget og biografsucces.

Dertil kommer Nyota Uhura i "Star Trek"-trilogien, der blev lanceret i 2009, og som alene genererede mere end en milliard dollars, hvilket styrker dens plads i økosystemet af store internationale franchiser.

Zoe Saldaña tager føringen ... og eventyret er kun lige begyndt

I 2024 havde hendes samlede indtjening allerede placeret hende på podiet bag Scarlett Johansson og Samuel L. Jackson, der begge også er blevet styrket af Marvel-universet. Udgivelsen af filmen "Avatar 3: Fire and Ashes", som allerede har indtjent over en milliard dollars, har ændret balancen og bragt Zoe Saldaña til tops på listen over de mest profitable skuespillere.

Og prognoserne er endnu mere ambitiøse: to nye Avatar-film er annonceret i 2029 og 2031, hvilket burde konsolidere eller endda yderligere udbygge dens førende føring på de globale billetindtægter.

Kunstnerisk anerkendelse og et budskab om taknemmelighed

Zoe Saldaña, der i 2025 vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for "Emilia Perez", er ikke længere bare en "dronning af filmfranchiser", men også en skuespillerinde, der er anerkendt for sit talent. På sociale medier fejrede hun denne milepæl ved at takke instruktørerne, filmholdene og publikum og understregede, at denne rejse er resultatet af en fælles indsats og krævende valg.

Langt fra at være en simpel numerisk rangliste symboliserer denne rekord den voksende plads, som racediskriminerede skuespillerinder i spidsen for de største Hollywood-maskiner, og bekræfter, at den nye dronning af verdens billetindtægter nu er Zoe Saldaña.