"Det er ude af kontrol": Denne streamer overvældet af en bølge af cybermobning

Pokimane – hvis rigtige navn er Imane Anys – er en nøglefigur inden for global streaming og har etableret sig som en af de mest fulgte indholdsskabere i sin generation. I en alder af blot 27 år har den marokkansk-canadiske streamer samlet millioner af følgere på Twitch, YouTube, Instagram og TikTok.

Pokimane, et evigt mål for kritik

Bag hendes meteoragtige vej til berømmelse står den marokkansk-canadiske skaber over for konstant chikane, især voldsom på sociale medier, hvor hvert billede eller video, hun poster, udløser en strøm af negative kommentarer. Kritikken overstiger langt den gennemsnitlige kvindelige streamers kritik og er ofte præget af kvindehad, som mange internetbrugere har bemærket på Twitter og Reddit.

Udtryk som "simp" om hendes mandlige fans (en person, der viser overdreven opmærksomhed eller hengivenhed til nogen, ofte en mand til en kvinde, i håb om at opnå noget intimt) eller beskyldninger om "falsk positivisme" dukker konstant op og forstærker et giftigt klima.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af pokimane (@pokimanelol)

Et let mål for online kvindehad

Pokimane har ofte offentligt fordømt disse angreb. Under livestreams forklarede hun, hvordan kvindelige streamere bliver udsat for uforholdsmæssig behandling, så snart de udtrykker en mening, med reaktioner beskrevet som kvindefjendske: "Den måde, folk behandler mig på, afskrækker enhver anden kvinde i rummet fra at tale ærligt." Hun citerede endda en nybegynderstreamer, der betroede hende sin frygt for at streame uden makeup, efter at have set, hvad hun havde udholdt.

På Twitter taler brugerne for nylig om chikane, der "er ved at komme ud af kontrol", med "brigader" organiseret som reaktion på tidligere kontroverser, såsom den med den amerikanske YouTuber og streamer JiDion i 2022, hvor hans følgere bombarderede ham med truende beskeder. Selv kvinder på Twitch angriber ham for at opnå synlighed, hvilket skaber en ond cirkel af internaliseret kvindehad.

Tilbagevendende hændelser og en dybtgående indvirkning

Desværre er sådanne tilfælde alt for almindelige: I 2020 afslørede Pokimane modbydelige beskeder om sit udseende, hvilket fik Twitch til at stramme sine regler om chikane. For nylig har besatte fans sporet hendes adresse, hvilket tvinger hende til konstant årvågenhed. Reddit-opslag fra 2025 fremhæver, hvordan hun er blevet et "symbol på kvindehad" for nogle, med hadekampagner forstærket af algoritmer.

Trods dette nægter Pokimane at lade sig tie stille, og hun nægter endda at stoppe med at streame af økonomiske og personlige årsager, som hun forklarede: hun ville sikre sine forældres fremtid. Hendes indhold – reaktioner, hyggelige vlogs og dramaanalyser – fortsætter med at dominere feeds, hvilket beviser hendes modstandsdygtighed over for denne "ukontrollerbare bølge".

En opfordring til fællesskabet og platformen

Denne chikane er desværre ikke en isoleret hændelse: den afspejler et strukturelt problem på platforme som Twitch, hvor kvindelige streamere er overrepræsenteret blandt ofrene for online chikane, ofte afvist som blot "drama". Pokimane legemliggør denne kamp og forvandler sin kanal til et indholdskraftværk på trods af trollene, men til hvilken pris? Loyale fans og iagttagere opfordrer til mere mådehold og påpeger, at bag ikonet gemmer sig en kvinde, der er udmattet af en daglig byge af ubarmhjertig kritik.

Afslutningsvis illustrerer Pokimanes historie de vedvarende problemer i onlinefællesskaber, hvor kvindelig succes alt for ofte bliver et påskud for had. Hendes tilfælde er ikke en undtagelse, men snarere et symptom på et bredere problem, der påvirker mange kvindelige indholdsskabere. Selvom hendes modstandsdygtighed er beundringsværdig, bør den ikke være en forudsætning for succes på disse platforme. Ansvaret ligger lige så meget hos sociale medier som hos brugerne: uden kollektiv bevidsthed og konkrete foranstaltninger mod cybermobning vil disse "ukontrollerbare bølger" fortsætte med at bringe stemmer – og forhåbninger – til tavshed, før de får en chance for fuldt ud at udtrykke sig.