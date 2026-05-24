Dua Lipa fremstår i et sensationelt blondelook

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Singer-songwriteren Dua Lipa fortsætter med at overraske sine fans. Hun delte en rød blondetop på Instagram, et modevalg der bestemt ikke gik ubemærket hen hos hendes følgere.

En meget bemærkelsesværdig Instagram-fotodump

Som sædvanlig delte Dua Lipa en række billeder på sin Instagram-konto – en "fotodump". Blandt de mange billeder var et, der skabte en del opmærksomhed, hvor sangerinden optræder iført en gennemsigtig blondetop. Endnu engang leverede hun indhold, der kunne få hendes følgere til at stoppe op. Det er et talent, hun konsekvent dyrker og forvandler hvert af sine modeudflugter til en mini-begivenhed på sociale medier.

En rød blondetop og denimshorts

Midtpunktet i dette look er en rød blondetop med høj hals og korte ærmer. Toppen er transparent og delikat og afslører den lysebrune bralette, som Dua Lipa bar nedenunder. Dette spil på gennemsigtighed illustrerer perfekt Dua Lipas forkærlighed for modestykker, der blander romantik – takket være blonden – med modernitet.

For at modvirke looket valgte Dua Lipa et mere afslappet stykke tøj: denimshorts. Denne kombination af delikat blonde og rå denim skaber en særlig trendy kontrast i teksturerne. Denne blanding af stilarter – elegance og streetwear – er et signaturmærke for Dua Lipa, der kan lide at udfordre forventede kombinationer. Resultatet er et outfit, der er både sofistikeret og resolut moderne, perfekt i harmoni med tiden.

Se dette opslag på Instagram

Et indlæg delt af DUA LIPA (@dualipa)

Omhyggeligt udvalgte luksustilbehør

Looket ville ikke være fuldendt uden et udvalg af eksklusive accessories. Dua Lipa fuldendte sit outfit med en stor cremefarvet Chanel-indkøbspose, overdimensionerede sorte solbriller og adskillige ringe fra Bvlgari. Et bælte i westernstil fra Chrome Hearts snørede hendes shorts i taljen og tilføjede et rock 'n' roll-præg til ensemblet. Denne omhyggeligt kuraterede kollektion af designer-items demonstrerer endnu engang Dua Lipas stilistiske mesterskab og hendes evne til ubesværet at kombinere luksusmærker.

Minimalistisk hår og makeup

På skønhedsfronten valgte Dua Lipa enkelhed og lod sit outfit stå i centrum. Hun havde håret nede med en ren, fejlfri midterskilning. Hendes makeup, der var bevidst minimalistisk, fokuserede på et naturligt look snarere end en dramatisk effekt. Med dette opslag bekræfter Dua Lipa sin status som et vigtigt modeikon for sin generation.

Med sin røde blondetop, denimshorts og accessories har Dua Lipa skabt et perfekt poleret look. Hun beviser endnu engang, at hun ved, hvordan man leger med modekoder for at skabe slående billeder, alt imens hun forbliver tro mod sin egen stil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Som 67-årig vakte Madonna furore i en lavendelfarvet fiskenetkjole
Article suivant
Kylie Jenner poserer i en bil til 250.000 dollars med et look, der deler meninger.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kylie Jenner poserer i en bil til 250.000 dollars med et look, der deler meninger.

Den amerikanske reality-tv-personlighed, forretningskvinde og influencer Kylie Jenner delte et improviseret fotoshoot bag rattet i en rød Ferrari....

Som 67-årig vakte Madonna furore i en lavendelfarvet fiskenetkjole

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Madonna satte for nylig brand på de sociale medier ved at posere på...

Ved poolen viser Hailey Bieber sin figur frem i et solrigt look

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber delte en række solbeskinnede billeder på Instagram, taget under en photoshoot...

"Hun er aldrig blevet ældre": Cher fejrer sin 80-års fødselsdag, og hendes optræden fortsætter med at vække reaktioner online

Den 20. maj 2026 fejrede den amerikanske sangerinde, tv-vært, skuespillerinde og instruktør Cher sin 80-års fødselsdag. En betydningsfuld...

Som 68-årig stråler Andie MacDowell i en smørgul kjole.

Den amerikanske skuespillerinde og model Andie MacDowell, en ikonisk figur i 1990'ernes film, gjorde en særlig markant optræden...

Efter kommentarer om hendes "mærkelige" hals beslutter Paris Jackson sig for at gennemgå lægeundersøgelser.

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Paris Jackson, datter af Michael Jackson, delte for nylig en "usædvanlig" helbredsprocedure...