Som 22-årig tager modellen Apple Martin den frynsede nederdel til sig og minder om sin mors stil

Den britiske model Apple Martin nyder sommeren fuldt ud. Datteren af sangeren Chris Martin (fra Coldplay) og skuespillerinden Gwyneth Paltrow delte en række billeder på Instagram med sommerlige looks, der minder om hendes mors stil – startende med en iøjnefaldende frynset nederdel.

En sommerkarrusel delt på Instagram

Apple Martin lagde en fotokarrusel op på sin Instagram-konto, der viste forskellige facetter af hendes sommer. En række solbeskinnede looks er fanget i en afslappet atmosfære. Denne redaktionelle tilgang, typisk for yngre generationer på sociale medier, blander livsstilsøjeblikke, modeinspiration og mere intime øjebliksbilleder i et enkelt opslag. Det er en tilgang, der er med til at definere den visuelle identitet for en ung kvinde, der nu er solidt etableret i den moderne modescene.

En iøjnefaldende frynset nederdel

Et af de mest iøjnefaldende elementer ved karrusellen er uden tvivl hendes frynsede nederdel. Apple Martin, der normalt foretrækker en minimalistisk silhuet, valgte her et markant mere legende stykke tøj, der tilføjer bevægelse til hendes figur. Frynsede nederdele, som er blevet en af sommerens store trends, afspejler en stilistisk arv, der spænder over årtier: fra silhuetterne fra 1920'erne til 1970'erne, gennem de festlige kjoler fra 1990'erne.

Bølget hår i stil med "strandhår"

For at komplementere dette outfit valgte Apple Martin en udpræget sommerlig frisure. Hendes blonde hår, som hun havde arvet fra sin mor, var sat op i en naturlig bølget effekt, beskrevet som "strandhår" af hårmagasiner. Denne frisure, der fremhæver bevægelse og spontanitet snarere end rigiditeten i en struktureret opsat frisure, forstærker perfekt den afslappede atmosfære i publikationen. Denne tilgang minder også om de frisurer, hendes mor selv foretrak i hendes alder.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af apple martin (@applemartin)

En slående lighed med sin mor

Ud over deres udseende var det den slående lighed mellem Apple Martin og hendes mor, der straks fangede internetbrugernes opmærksomhed. Samme ansigtstræk, samme lysende blonde hår, samme sans for stil: Apple Martin virker sommetider som et spyttende billede af Gwyneth Paltrow i samme alder. Denne lighed er ikke kun fysisk: den strækker sig også til deres smag for minimalistiske, flagrende stykker tøj i tidløse snit.

En blomstrende modelkarriere

Apple Martin er ingen nybegynder i modeverdenen. Som 22-årig har hun allerede sikret sig adskillige bemærkelsesværdige samarbejder. I september 2025 deltog hun i sin allerførste kampagne sammen med sin mor for Gap Studios' efterår/vinter 2025-kollektion, designet af Zac Posen. Duoen poserede side om side i koordinerede denim-looks fra top til tå.

Et særligt slående vintagelån

Det andet højdepunkt i Apple Martins modekarriere var hendes berømte optræden ved premieren på filmen "Marty Supreme" i New York i december 2025. Til lejligheden valgte hun at låne en vintage Calvin Klein-kjole fra sin mor - den samme som Gwyneth Paltrow havde båret ved premieren på filmen "Emma" i 1996, næsten tredive år tidligere.

En stigende stjerne inden for amerikansk mode

Som 22-årig har Apple Martin etableret sig som en af de mest lovende skikkelser i den nye generation af amerikansk mode. Hun opbygger tålmodigt sin egen identitet i branchen. Hendes første kampagne sammen med sin mor, hendes omhyggeligt kuraterede optrædener på den røde løber og hendes stilistiske flair har gjort hende til en figur, der nu bliver nøje fulgt af modemagasiner og art directors.

Med sin frynsede nederdel, bølgede hår og udpræget sommerlige stil skaber Apple Martin et nyt look, der minder om sin berømte mors look. Hun viderefører en stilistisk arv, mens hun tålmodigt opbygger sit eget visuelle sprog.