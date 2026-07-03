BLACKPINKs Lisa gør et stort indtryk i en kjole med en spektakulær ryg.

Lisa fra den sydkoreanske K-pop-pigegruppe BLACKPINK delte en række billeder på Instagram fra Utah i en sort kjole med en spektakulær ryg, der straks satte hendes lokalsamfund i brand.

En flot sort halterneckkjole

Sangerinden, grundlæggeren af den ikoniske sydkoreanske gruppe og nu en international soloartist, lagde en karrusel af billeder taget under sit ophold i USA op på Instagram. Hovedattraktionen i dette opslag er uden tvivl hendes kjole. Lisa bar en gulvlang sort kjole med en særlig elegant halterneckudskæring. Det flagrende, tætsiddende stof fremhævede hendes figur. Den dybe, tidløse sorte farve stod i kontrast til ørkenens sandfarver. Dette stilistiske valg afspejler Lisas forkærlighed for slående, karakteristiske stykker tøj, der er i stand til at forvandle et simpelt fotoshoot til et mindeværdigt modeøjeblik.

En ryg der tryllebandt hans fans

Den mest slående detalje ved denne kjole er dens åbne ryg. Dette stilvalg passer perfekt til den moderne trend med kjoler med åben ryg, som er blevet et fast indslag i aftentøjet. Kjolen havde også en iøjnefaldende udskæring i siden. Dette couture-præg afspejler Lisas forkærlighed for grafiske og afgjort moderne silhuetter. På Instagram fangede disse detaljer straks Lisas følgeres opmærksomhed, som oversvømmede kommentarfeltet med beundring.

En guldkæde for at fuldende looket.

For at komplementere denne sorte kjole fokuserede Lisa på én detalje: en dekorativ guldkæde. Dette tilbehør, der både er diskret og værdifuldt, tilføjer et strejf af lysstyrke til det monokrome ensemble. En guldring på hendes hånd fuldendte dette omhyggeligt udvalgte sæt af tilbehør. En minimalistisk tilgang, der er typisk for sangerindens stil, som foretrækker et par værdifulde stykker frem for en ophobning af genstande.

Flere outfits delt i karrusellen

Publikationens omgivelser bidrager fuldt ud til dens samlede succes. Lisa poserer mellem smalle betonvægge i en slående visuel kontrast til Utahs ørkenlandskaber, der udfolder sig i baggrunden. Denne kombination af brutalistisk arkitektur og den amerikanske vildmark skaber en særlig filmisk mise-en-scène, der forvandler et simpelt fotoshoot til en sand modeartikel.

Desuden var karrusellen ikke begrænset til den ene sorte kjole. Lisa delte også andre, mere afslappede outfits i sorte stykker parret med brune støvler. Disse mere hverdagsagtige looks, et sted mellem vestlig æstetik og moderne minimalisme, udvider den kontemplative dimension af hendes Amerika-rejse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af LISA (@lalalalisa_m)

En bølge af entusiastiske kommentarer

Ikke overraskende udløste opslaget straks en strøm af reaktioner på de sociale medier. "Dronning Lisa," udbrød en bruger i et typisk udtryk for den beundring, sangerinden vækker. "Åh Gud, hvor er hun smuk!" skrev en anden fan. "Wow! Smuk som altid," tilføjede en tredje beundrer. Kommentarfeltet var også fyldt med hjerte-, øje-øje- og flamme-emojis i en demonstration af entusiasme, der er karakteristisk for Lisa-fanfællesskabet.

Med sin sorte halterneck-kjole, åbne ryg og grafiske sideudskæring gjorde Lisa (BLACKPINK) en af sine mest slående optrædener i sæsonen. Ud over selve looket delte sangerinden et fuldt komponeret visuelt øjeblik med sine fans, hvor hun fremviste den stilistiske konsistens, der nu definerer hendes verden.