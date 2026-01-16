Search here...

"Kvinder bliver fede": Hans bemærkning om en skuespillerindes krop vækker forargelse online

Léa Michel
@ellefanning/Instagram

En viral kommentar om den amerikanske skuespillerinde Elle Fannings krop ved Golden Globes i 2026 har genoplivet debatten om fedmefobi, bodyshaming og de urimelige skønhedsstandarder, der pålægges kvinder. På en video af skuespillerinden skrev en internetbruger: "Kvinder bliver fede", hvilket udløste en bølge af online forargelse.

En kommentar der satte internettet i brand

Mange brugere reagerede øjeblikkeligt, latterliggjorde forfatteren af beskeden og fordømte den unødvendige grusomhed rettet mod en kvindes krop. Nogle svarede med sårende bemærkninger som : "Har dine kyllingelår postet dette?" , hvilket understregede ironien i kritikeren, der formoder at dømme en andens udseende.

Andre skrev : "Mænd bliver mindre", og vendte dermed stigmatiseringen tilbage på dem, der kommenterer på kvinders kroppe, som om det var et legitimt offentligt emne. Denne vending understreger, hvor sårende bemærkninger om fysisk udseende kan være.

Dybt urimelige skønhedsstandarder

Denne kontrovers illustrerer primært, hvor urimelige skønhedsstandarder der fortsat er for kvinder. De bliver konstant evalueret, bedømt og kommenteret på grund af deres vægt, figur eller alder, ofte langt mere end deres talent eller arbejde. Sociale medier forstærker dette fænomen ved at give en platform for anonyme kritikere, der føler sig berettigede til at kommentere hver eneste detalje i kvindekroppen.

Udover at fastholde et urealistisk billede af den "ideale" krop, skaber disse standarder et konstant pres: ikke at tage på i vægt, ikke at ældes, ikke at forandre sig. Denne type bemærkning – "Kvinder bliver tykke" – reducerer kvinder til deres udseende, som om deres værdi afhang af et tal på vægten eller en kjolestørrelse.

Når internettet reagerer og forsvarer sig selv

Denne kommentar vakte forargelse, delvist fordi et stort antal internetbrugere nu nægter at lade den slags udtalelser gå ubesvarede hen. De ironiske reaktioner og kritik af budskabet viser en voksende bevidsthed: det er ikke længere acceptabelt at behandle kvinders kroppe som genstande for konstant offentlig bedømmelse.

I denne type kontrovers bliver sociale medier et rum for solidaritet, hvor mange forsvarer den pågældende person og fordømmer dobbeltmoral. Det er en påmindelse om, at kroppe forandrer sig, at enhver kropstype fortjener respekt, og at ingen fremmede bag en skærm har ret til at bestemme, hvem der er "for" dit eller "ikke nok" dat.

Kontroversen omkring denne kommentar om Elle Fanning demonstrerer, hvordan en enkelt sætning kan indkapsle et helt system af uretfærdige normer, der pålægges kvinder. Ved at reducere en skuespillerinde til "Kvinder bliver fede" afslører internetbrugeren den normaliserede vold i den måde, kvindekroppen ses på. De forargede reaktioner indikerer dog et skift: flere og flere mennesker afviser disse påbud og fordømmer bodyshaming.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
