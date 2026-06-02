Ved Bad Bunny-koncerten tiltrak Ester Expósito alles opmærksomhed på dansegulvet.

Bad Bunnys koncert i Madrid den 30. maj 2026 levede op til alle forventninger. Ud over den puertoricanske sangerindes optræden var det en særlig gæst, der stjal showet: den spanske skuespillerinde og model Ester Expósito, der gik viralt for sine dansetrin.

En særlig koncert i Madrid

Bad Bunny gav sin første koncert på Riyadh Air Metropolitano, den første af ti planlagte shows i den spanske hovedstad som en del af hans "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Showet, der varede cirka tre timer, åbnede med sangen "Adivino", fremført af den puertoricanske rapper, sanger og sangskriver Myke Towers, aftenens særlige gæst. Bad Bunny indrømmede, at han næsten havde glemt, hvor entusiastisk byen bød ham velkommen. "Hvem husker sidste gang jeg var her?" spurgte han som en indledning.

Ester Expósito, stjerne i "La Casita"

Mens scenen tilhørte sangeren, var der også fokus på "La Casita", det rejsende "lille hus", der følger turnéen og er vært for udvalgte gæster. Det var der, Ester Expósito stjal showet. Hun satte dansegulvet i brand med sin optræden, som hurtigt gik viralt på sociale medier, inden hun delte et par trin sammen med Bad Bunny selv. Dette spontane og festlige øjeblik gjorde hende efter sigende til "aftenens store stjerne".

Mange berømtheder var til stede.

Ester Expósito var langt fra den eneste berømthed, der var samlet på "La Casita". Skuespillerinderne Ana de Armas, María León og Clara Galle blev også set, sammen med den italienske influencer Chiara Ferragni, sangeren Mvrk og skuespilleren Martiño Rivas. Sportsverdenen var også repræsenteret med fodboldspillerne Sergio Camello og Isi Palazón fra Rayo Vallecano og Álvaro Carreras fra Real Madrid. Det er værd at bemærke, at basketballlegenden Michael Jordan også blev fotograferet i Madrid, set nær Puerta de Alcalá, inden han tog til koncerten.

Hvem er Ester Expósito?

Ester Expósito blev berømt takket være den spanske successerie "Elite", hvor hun spillede Carla. Efter at være blevet en af de mest fulgte spanske skuespillerinder på sociale medier, bekræfter denne bemærkelsesværdige optræden hendes status som en nøglefigur i den spansktalende kulturscene.

Mellem den spektakulære sceneoptræden, den festlige atmosfære og kendisparaden gjorde Bad Bunnys første koncert i Madrid et varigt indtryk. Og mens sangerinden var hovednavn, stjal Ester Expósito showet med et særligt mindeværdigt dansetrin. Dette virale klip indfanger perfekt spændingen omkring dette længe ventede residency, der fortsætter indtil midten af juni.