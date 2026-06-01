"Det klæder hende ikke": Rachel Zeglers røde løber-look splitter internetbrugere

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Rachel Zegler gjorde en slående optræden på den røde løber ved Las Culturistas Culture Awards 2026, der blev afholdt i United Theater i Los Angeles. Til denne ceremoni, der fejrede kulturelle højdepunkter, valgte hun et grafisk sort-hvidt ensemble. Dette valg blev mødt med blandede reaktioner på sociale medier.

Et slående look og en makeover i "gammel Hollywood"-stil.

Rachel Zegler bar en hvid nederdel, outfittets midtpunkt, kombineret med en sort striktop. Denne cropped top med sine brede stropper og strukturerede halsudskæring tilføjede et minimalistisk touch, mens nederdelen gav ensemblet sin dimension og appel til den røde løber. Skuespillerinden valgte tidløs elegance i sin frisure: elegant, skinnende brunt hår, med sideskilning og fejet over den ene skulder i en "gammel Hollywood"-stil.

Meningerne er delte.

I kommentarerne roste nogle internetbrugere elegansen i den sort-hvide kombination og frisurens raffinement og bedømte resultatet som "chic og poleret". Andre mente dog, at denne stil heller ikke passede Rachel Zegler, og opsummerede deres mening med beskeder som "den klæder hende ikke".

Lad os huske, at modesmag forbliver subjektiv, og at det er uacceptabelt at dømme eller nedgøre kvinders fysiske udseende – eller andres for den sags skyld. Alle er frie til at klæde sig, som de vil, uden at skulle udholde upassende kommentarer om deres krop eller udseende. Rachel Zeglers berømmelse retfærdiggør ikke kritik bag en skærm.

