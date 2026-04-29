Simone Ashley i sit strandoutfit skaber røre i sandet.

Den britiske skuespillerinde af indisk afstamning, Simone Ashley, har byttet de eksklusive korridorer i "Bridgerton" ud med en solrig strand. Hun blev for nylig fotograferet til en sommerkampagne – og billederne cirkulerede hurtigt online.

En længe ventet sommerkampagne

Kendis-underholdningswebstedet Just Jared delte adskillige billeder af Simone Ashley, der poserede på stranden til en ny Burberry-sommerkollektion, på sin officielle Instagram-konto. De lysende billeder, taget udendørs ved havet, fangede straks opmærksomheden hos Instagram-følgere og modepressen.

På billederne ligger Simone Ashley bemærkelsesværdigt nok på maven i sandet med sit sorte hår sat op i et "wet look" (en frisure, der giver indtryk af, at man lige er kommet op af vandet). En "afslappet" positur, der gør billederne endnu mere slående.

Et metallisk look udsmykket med et ikonisk ternmønster

Til dette fotoshoot optræder Simone Ashley i forskellige Burberry-strandoutfits på billederne, skiftende mellem todelte og etdelte design. Blandt dem er et sæt i Metallic Cocoa - en gylden karamelfarvet farve med metalliske detaljer. Toppen med sin firkantede halsudskæring er kantet med et ternmønster på kanterne og stropperne. Underdelene har det samme mønster på sømmene. Et ensemble, der perfekt blander sportstøj og elegance.

Simone Ashley, en vigtig figur inden for mode

Med serien "Bridgerton", sine optrædener på catwalken og sine samarbejder med store modehuse etablerede Simone Ashley sig i 2026 som en af de mest eftertragtede britiske skuespillerinder i modeverdenen. Hendes evne til at repræsentere forskellige verdener – fra engelsk aristokrati til solbeskinnede strande – gør hende til en særlig alsidig og attraktiv muse.

Sand, sol og et ternmønster: Simone Ashley forvandlede dette strandshoot til et sandt modeøjeblik. Et billede, der bekræfter, hvorfor hun er så efterspurgt langt ud over filmsettet.