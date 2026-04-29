Retro glamour: Den britiske sangerinde Lily Allen gør et slående comeback inden for mode

Den britiske sangerinde, musiker og skuespillerinde Lily Allen er tilbage på scenen og i rampelyset. I øjeblikket på sin "Lily Allen: Performs West End Girl"-verdensturné gør den britiske sangerinde et stærkt indtryk med både sin stil og sin musik, iført retro-chic scenelooks, der straks har fanget opmærksomhed på sociale medier.

En verdensturné efter et knusende musikalsk comeback

"Lily Allen: Performs West End Girl"-turnéen (hendes femte koncertturné) startede den 2. marts 2026 i Glasgow og vil rejse gennem Storbritannien, USA, Canada, Irland og Australien indtil november 2026. Lily Allen fremfører sit femte studiealbum, "West End Girl", der udgives den 24. oktober 2025, i sin helhed og i den rette rækkefølge. Et tydeligt vellykket sats: den 14. april i New York solgte hun Radio City Music Hall ud til et overvejende millennial-publikum, der gik derfra med smil på læben.

Et retro-look, der vakte reaktioner på sociale medier

På flere datoer på sin amerikanske turné optrådte Lily Allen iført et todelt ensemble med en udpræget vintage-æstetik. En lysebrun camisoletop, prydet i halsudskæringen med cremefarvet blomsterblonde og en lille central sløjfe, blev parret med en højtaljet gul ribbet mini-nederdel og matchende hæle. Med håret sat i en lang bob, der er trukket tilbage i en høj hestehale, og minimal makeup lod hun beklædningsgenstanden indtage sin plads – en lektion i underspillet elegance, der maksimerede den visuelle effekt.

På et andet foto ses Lily Allen iført den samme top, denne gang iført en hvid fløjlskimono med fjerkant og manchetter, kombineret med en delvist synlig cremefarvet blondenederdel og beige sandaler med remme. Lyserøde briller med tyndt stel fuldendte et look, der lå et sted mellem en pin-up fra 1950'erne og heltinden fra en britisk romantisk komedie fra 1990'erne.

Billboard og Variety er charmerede

Billboard, det amerikanske ugeblad dedikeret til musikbranchen, roste Lily Allens optræden i New York og bemærkede, at trods fraværet af hendes gamle hits, vandt hele spillestedet over, et bevis på, at "West End Girl" lever op til sine løfter live.

Det amerikanske underholdningsmagasin Variety beskrev showet som "fuldt af kvindelig vrede og teatralitet, hvor outfitsene bliver både fortællende kostumer og stilistiske udsagn." Næste stop: Madison Square Garden i New York, 3. september 2026.

Kort sagt, Lily Allen er langt fra at være "engang berømt" – som hun ironisk nok synger i "Dallas Major". Med sit album "West End Girl" og scenelooks, der skaber lige så meget opmærksomhed som musikken, bekræfter hun et triumferende comeback på alle fronter.

Article précédent
Popstjernen Zara Larsson tager mikroshortsene på og skaber furore
Article suivant
Bella Hadid vælger et minimalistisk rødt strandoutfit

Bella Hadid vælger et minimalistisk rødt strandoutfit

Den amerikanske model Bella Hadid sparkede sommeren tidligt i gang. Hun postede en karrusel af strandbilleder på Instagram,...

Popstjernen Zara Larsson tager mikroshortsene på og skaber furore

I foråret 2026 har Zara Larsson gjort mikroshorts til sit signaturstykke. Den svenske popstjerne viser konstant ultrakorte looks...

"Magnificent": Skuespillerinden Elizabeth Hurley bringer hippie chic-stilen tilbage

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley havde aldrig deltaget i Stagecoach-musikfestivalen før. For første gang gjorde...

Som 58-årig vakte skuespillerinden Nicole Kidman furore i en rygløs kjole med en uventet detalje.

I Biarritz til Chanel Cruise 2026-2027-showet beviste den australsk-amerikanske skuespillerinde og producer Nicole Kidman, at et look kan...

Addison Rae poserer med en simpel vintage fjerboa og skaber furore

En lyserød fjerboa, kitten heels – Addison Rae behøvede ikke mere for at sætte Instagram i brand. Den...

"En Barbie fra det virkelige liv": Denne atlet, der blev model, fascinerer internetbrugere

På banen er hun en af de bedste reboundere i WNBA's historie. Uden for banen er hun blevet...