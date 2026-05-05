Blake Lively praler i en spektakulær 4 meter lang kjole ved Met Gala

Den amerikanske skuespillerinde og model Blake Lively var ikke vendt tilbage til Met Gala siden 2022. Da hun atter dukkede op på trapperne til Metropolitan Museum of Art natten til den 4.-5. maj 2026, var det iført en kjole, der var de 4 år lange ventetid værd – og 4 meter slæb.

En arkiveret Versace-kjole fra 2006

Blake Lively var medformand for Met Gala i 2022, iført en Versace-kjole, der forvandlede sig live på den røde løber – og blev et af de mest mindeværdige øjeblikke i begivenhedens nyere historie. I år vendte hun tilbage efter fire års fravær, iført en Atelier Versace-kjole fra foråret 2006, et arkivstykke personligt udvalgt og godkendt af Donatella Versace.

Blake fortalte Vogue: "Blake har haft så mange ikoniske øjeblikke med Versace på Met, og i aften er ingen undtagelse." Pastelkjolen, inspireret af venetianske rokokomalerier fra det 18. århundrede, havde en draperet overdel broderet med ædelsten i en gradient af bløde toner, adskillige skulpturelle fremspring ved hofterne, der fremkaldte formerne fra barokke kirkeinteriører, og et 4 meter langt slæb.

"Tøj er et lærred"

Da Blake Lively blev interviewet af Vogue på den røde løber, forklarede hun sit valg: "Fordi temaet er baseret på kunst, ville jeg have et arkivstykke på. Et beklædningsgenstand er i sandhed et lærred, og den fortæller en historie. At kunne vælge et stykke tøj, der har sin egen historie og har stået sin prøve, var noget særligt." Hun beskrev også kjolen som "en solopgang og en solnedgang" på samme tid.

Aftenens "mest personlige" taske

Ud over kjolen var det et diskret tilbehør, der rørte mest: en personlig Judith Leiber Couture minaudière, hvis fire sider var prydet med tegninger af hvert af hendes fire børn. En intim og rørende kontrast til resten af kjolens storhed – en påmindelse om, at selv på verdens største røde løber er det familien, der betyder mest.

Tilbehør der matcher rummets kvalitet

Blake Lively fuldendte sit look med Christian Louboutin-hæle, Lorraine Schwartz-smykker og håret i Old Hollywood-bølger, der faldt ned over skuldrene. Hendes makeup med californiske bronzefarvede highlights og diskrete eyeliner afbalancerede kjolens barokke pragt uden nogensinde at forsøge at konkurrere med den.

En fortsættelse af historien med Versace på Met

Denne kjole fra 2026 er endelig en del af en Versace-Lively-saga, der spænder over mere end et årti med Met Galas: den gyldne havfruekjole med blå fjer i 2017, den broderede bordeauxrøde "Heavenly Bodies"-kjole i 2018, Frihedsgudindens kjole i 2022 – og nu denne pastelfarvede rokokokjole med et 4 meter langt slæb. Hvert år et nyt kapitel i den samme historie.

Fire års fravær, et fire meter langt tog, fire børnetegninger på en minaudière – Blake Lively gjorde således et comeback, der kombinerede skuespil og intimitet med sjælden præcision. Præcis som vi forventede.