Tennisspilleren Serena Williams giver leopardprint et overraskende twist.

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams genoptog for nylig leopardprintet med et uventet skønhedstwist, der fik folk til at vende sig – og genoplivede en trend.

En Sports Illustrated-aften i Florida

Den 30. april 2026 deltog Serena Williams i Sports Illustrated Race Weekend Kickoff på restauranten The Surf Club i Surfside, Florida. Denne private begivenhed samlede berømtheder og sportspersonligheder, blot få dage før Formel 1 Miami Grand Prix – hvor Serena Williams også var til stede på tribunen den følgende dag under Ferraris testsession.

En gradient leopardkjole

Hoveddelen af looket var en figursyet maxikjole med høj halsudskæring, hvis brune og gyldne leopardprint gradvist forsvandt ned langs kroppen til en dyb sort kant ved fødderne. Denne gradienteffekt – fra dyreprint til monokrom – gav kjolen en uventet sofistikering.

Den overraskende detalje: blegede øjenbryn

Det var denne skønhedsdetalje, der udløste alle reaktionerne på de sociale medier. Serena Williams havde, hvad der lignede afblegede øjenbryn, parret med bløde blonde bølger. Dette valg, der placerer mesteren blandt tilhængerne af "blegede bryn"-trenden – som blev populær på catwalken, før den overtog de sociale medier – ændrede fuldstændigt balancen i hendes look: det blev mere avantgarde.

Næste dag: et hvidt linnedlook fra top til tå, det stik modsatte af, hvad man måske forventer.

Dagen efter begivenheden ændrede Serena Williams fuldstændig sit look og iførte sig et helt hvidt linnedsæt ved Miami Formel 1 Grand Prix: en cargovest med store funktionslommer og en rå kant, båret over en hvid skjorte og linnedbukser med snøre. Hun beholdt de samme lagdelte halskæder, men valgte en mørkere læbestift og en solkysset blush. To kontrasterende styles på 24 timer – og begge udstrålede lige godt.

En kjole med leopardprint i graduering, afblegede øjenbryn og en sort blazer - Serena Williams har dermed endnu engang bevist, at hun ved præcis, hvordan man gør et outfit uforudsigeligt.