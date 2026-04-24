Hvem gemte sig egentlig bag Emily Hart? AI-influenceren i centrum for en afsløring

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Diyar Shahbaz / Pexels

Hun legemliggjorde en karismatisk og viral influencer på sociale medier. Bortset fra at virkeligheden bag Emily Hart viste sig at være meget anderledes end, hvad internetbrugerne forestillede sig.

En influencer skabt udelukkende af kunstig intelligens

Ifølge nylige afsløringer har Emily Hart aldrig eksisteret som en virkelig person. Hun blev angiveligt udelukkende genereret ved hjælp af kunstig intelligens-værktøjer, designet til at offentliggøre indhold på sociale medier og tiltrække et massivt publikum. Hendes udseende, videoer og endda hendes professionelle identitet blev angiveligt fabrikeret fra bunden, hvilket gav illusionen af en ægte indholdsskaber, der blev fulgt af millioner af brugere.

Et projekt designet til at generere indtægter

Bag denne digitale persona stod en meget reel skaber: en medicinstuderende bosat i Indien. Stillet over for økonomiske vanskeligheder brugte han angiveligt AI-værktøjer til at designe en personlighed, der kunne gå viralt. Det oprindelige mål var simpelt: at producere engagerende indhold for at generere indtægter via sociale medieplatforme, abonnementer og merchandise-salg.

En algoritmebaseret strategi

Emily Harts succes er ikke tilfældig. Skaberen har angiveligt justeret sit indhold baseret på trends og algoritmiske anbefalinger fra platformene. AI spillede endda en rolle i at definere hendes redaktionelle positionering og foreslog temaer, der sandsynligvis ville resonnere med et bredt og engageret publikum. Resultatet: videoer, der samler millioner af visninger og en hurtig publikumsvækst.

Et af de mest slående elementer er fortsat den komplette konstruktion af hans identitet. Profil, personlig historie, profession og online tilstedeværelse blev omhyggeligt udformet for at styrke karakterens troværdighed. Denne strategi gjorde det muligt for ham at skabe en indflydelsesrig figur, der blev opfattet som ægte af mange internetbrugere, før bedraget blev afsløret.

En sag der rejser spørgsmål om influenceres fremtid

Denne afsløring genopliver debatten om kunstig intelligens' rolle i sociale medier. Grænsen mellem digital skabelse og reel identitet bliver mere og mere udvisket. Emily Harts tilfælde illustrerer en ny æra, hvor helt virtuelle personligheder kan opnå massiv popularitet uden at eksistere fysisk.

Kort sagt ligger der en virkelighed bag Emily Harts succes, der udelukkende er konstrueret af kunstig intelligens og en digital monetiseringsstrategi. Denne case fremhæver de sociale mediers nye dynamikker, hvor sandhed og løgn nogle gange bliver umulige at skelne fra hinanden.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Madonna udlover en belønning for at finde et forsvundet vintage-outfit.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Madonna lancerede for nylig en usædvanlig appel, efter at flere ting fra hendes...

Denne sangerinde fortæller åbent om sin bipolare diagnose og hvad der har ændret sig i hendes liv.

Et år efter offentligt at have afsløret sine psykiske problemer, reflekterer den amerikanske sangerinde, sangskriver og danser Kehlani...

Beyoncés søster vover en "edgy" transformation med en ultrakort klipning

Den amerikanske sangerinde, skuespillerinde og model Solange Knowles, søster til sangerinden Beyoncé, skaber overskrifter med en ny hårforvandling,...

Som 9-årig har sangerinden Pinks søn et prangende look som en hyldest til sin mor.

Den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Pink har delt et nyt billede af sin 9-årige søn, Jameson, som fangede...

"Storslået": Som 40-årig poserer Irina Shayk i strandtøj og vækker reaktioner

Den russiske model Irina Shayk delte et nyt billede på Instagram, der straks cirkulerede online: en selfie taget...

Alabama Barker viser sine kurver frem i et korset, der vækker reaktioner

Musikeren Alabama Barker, datter af Travis Barker og Shanna Moakler, delte for nylig en meget omtalt optræden på...