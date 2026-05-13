Ved filmfestivalen i Cannes gik Michelle Rodriguez' briller ikke ubemærket hen.

Skuespillerinden, manuskriptforfatteren og filmproduceren Michelle Rodriguez ankom til Cannes for at fejre 25-årsdagen for "Fast & Furious" – men tilsyneladende var hun ikke nødvendigvis ude på at blive bemærket på vej derhen. Hendes heldækkende vintersolbriller i sportsstil havde ikke den ønskede effekt...

En historisk årsdag på Croisetten

Den 13. maj 2026 var Grand Auditorium Lumière i Palais des Festivals vært for en særlig midnatsvisning af den første "Fast & Furious"-film for at fejre franchisens 25-års jubilæum. Dette var en sjælden begivenhed for Cannes Film Festival, der åbnede dørene for en af de mest indbringende action-blockbusters i filmhistorien. Udover den amerikanske skuespiller, filmproducer og instruktør Vin Diesel, den amerikanske skuespillerinde Jordana Brewster og den amerikanske producer Neal H. Moritz var Meadow Walker - datter af skuespilleren Paul Walker, der døde i 2013 - også til stede for at ære sin fars minde.

Michelle Rodriguez er ikke fremmed i Cannes – hun var der sidste år som æresgæst ved AmfAR-gallaen på Hôtel du Cap. Denne gang gik hun på Croisetten som et af grundlæggerne af en franchise, der er blevet en Hollywood-institution – i første omgang med den faste intention at holde det hemmeligt.

Den mest uventede ankomst på Croisetten

Af alle de stjerner, der forventedes på Croisetten, var Michelle Rodriguez den, der overraskede alle mest – ikke med sin aftenkjole, men med sin ankomst. Hun forsøgte at gå inkognito ved at bære heldækkende solbriller i en stil, der mindede om vintersport. Naturligvis fokuserede kameraerne på denne maskerede figur, hvilket i sidste ende gjorde hende endnu mere genkendelig end en simpel spadseretur langs Croisetten.

25 år med franchise, 7 milliarder dollars i billetindtægterne

"The Fast & Furious", der blev udgivet den 22. juni 2001, er en af de mest lukrative actionfranchises i filmhistorien med over 7 milliarder dollars i verdensomspændende billetindtægter fordelt på 11 film. Ifølge arrangørerne af Cannes Film Festival var midnatsvisningen ment som en "ære filmens varige indflydelse på populærkultur og filmhistorie." En indflydelse som Michelle Rodriguez har legemliggjort fra begyndelsen - hendes karakter, Letty, er en af de få, der har medvirket i hele sagaen.

Helmaskede solbriller, Croisetten, fotografer – Michelle Rodriguez' forsøg på diskretion vil således forblive et af de mest underholdende øjeblikke i denne 79. udgave. Letty suser måske afsted med 200 km/t i en film – men på Croisetten er det umuligt at undslippe linserne.