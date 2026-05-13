Gwyneth Paltrows gave til sine børn, der anses for at være "usædvanlig", skaber kontrovers.

Når det kommer til dimissionsgaver, går Gwyneth Paltrow ikke efter det klassiske graverede ur eller fyldepen. Skuespillerinden og grundlæggeren af Goop afslørede i sit nyhedsbrev en unik idé til at fejre sine børns dimission: at give dem aktier i aktiemarkedet. Dette initiativ, der blander økonomisk uddannelse med originalitet, udløste hurtigt en del reaktioner på de sociale medier.

Handlinger frem for en traditionel gave

Det hele startede med en spørgerunde, der blev offentliggjort i nyhedsbrevet "Goop". Adspurgt om "den bedste dimissionsgave", svarede Gwyneth Paltrow direkte: "Vi overvejer at give børnene nogle aktier, så de bliver involveret i at forvalte deres penge og stille spørgsmål om markederne." Skuespillerinden tilføjede, at hun også overvejede at inkludere "noget fysisk for at mindes begivenheden", selvom hun endnu ikke havde besluttet hvad.

Konteksten? Hendes datter Apple, 21, dimitterede netop fra Vanderbilt University den 8. maj 2026. Hendes søn Mose, 20, afslutter sine studier på Brown University i de kommende år. En vigtig milepæl, som Gwyneth Paltrow ønsker at markere på sin egen måde.

En idé, der rejser spørgsmål blandt internetbrugere

Selvom den pædagogiske hensigt er klar – at lære sine børn at styre deres økonomi – har ideen ikke overbevist alle. På sociale medier anså flere brugere gaven for "bizar" og frem for alt meget upersonlig til et så symbolsk øjeblik som en dimission. Hvor mange ville forvente et souvenir, et smykke eller en sentimental gave, valgte Gwyneth Paltrow en finansiel investering.

Nogle kommentarer fremhæver også den manglende sammenhæng: at tilbyde aktier til unge voksne kan virke logisk i et privilegeret miljø, men det er ude af trit med virkeligheden i de fleste familier. Andre roser derimod en moderne tilgang, der forbereder børn på økonomisk uafhængighed, så snart de er færdige med deres studier.

En mor, der tror på at "give slip"

Ud over selve gaven benyttede Gwyneth Paltrow lejligheden til at dele det bedste moderlige råd, hun nogensinde har givet sine børn: "Vær jer selv. Og hvis det at være jer selv skuffer mig, er det et godt tegn: det var endda jeres opgave at skuffe mig, mens I opbyggede jeres sande identitet." En slående forældrefilosofi, ligesom skuespillerinden selv: altid tro mod sig selv. Handlingens gave passer i sidste ende perfekt inden for denne ramme – ukonventionel, men omhyggeligt valgt.

Delvist et pædagogisk blink, delvist et mindre sentimentalt valg, Gwyneth Paltrows dimissionsgave har bestemt skabt debat. Én ting er sikkert: Goop-grundlæggeren fortsætter med at skabe opmærksomhed, selv med sine mest personlige valg.