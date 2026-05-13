Som 57-årig skaber Kelly Rutherford røre online med en pailletkjole.

Den amerikanske skuespillerinde Kelly Rutherford prydede den røde løber ved den 79. filmfestival i Cannes den 12. maj 2026. Kendt for sin rolle i hitserien "Gossip Girl" valgte hun en sort pailletkjole fra Giorgio Armani til åbningsceremonien og visningen af den franske film "La Vénus Electrique" (Elektrisk Venus). Hendes optræden vakte straks opsigt og udløste adskillige reaktioner på sociale medier.

Tidløs elegance med en sort pailletkjole

Til sin første aften i Cannes valgte Kelly Rutherford en lang sort kjole, der var helt broderet med pailletter. Et sofistikeret stykke tøj, der passer perfekt ind i den store tradition på den røde løber i Cannes, hvor sort elegance stadig er et sikkert valg. Kjolens flagrende snit og omhyggeligt udformede gnist fangede lyset ved hver bevægelse.

Skuespillerinden valgte en struktureret, lav knold til sin frisure, der fremhævede hendes ansigt og kvaliteten af couture-arbejdet. Hendes makeup, underspillet men elegant, havde en lysende teint, diskret eyeliner og beige læber – et klassisk valg, der gjorde kjolen og smykkerne i centrum.

Funklende smykker

Accessories, omhyggeligt udvalgt ned til mindste detalje, fuldendte looket med bemærkelsesværdig raffinement. Kelly Rutherford bar en særligt spektakulær diamanthalskæde besat med lyseblå sten, hvilket var et af højdepunkterne ved hendes fremtoning. Hun valgte også diskrete diamantøreringe, perfekt koordineret med halskæden.

På hendes fødder fremhævede sorte pumps med spids snude outfittets rene linjer. Skuespillerinden havde allerede i 2024 fortalt ELLE magazine, at hendes modeikoner var Grace Kelly og Catherine Deneuve, og at hun elskede "tidløs stil, simpelthen klassisk og smuk." En udtalelse, der får sin fulde betydning i lyset af dette udseende.

Blandede reaktioner på sociale medier

Mens de fleste internetbrugere roste Kelly Rutherfords elegance og dristighed, kritiserede et par stemmer også hendes tøjvalg "på grund af hendes alder". Disse aldersdiskriminerende kommentarer afslører mere om de vedvarende fordomme mod kvinder over 50 end om selve udseendet. Lad os huske, at en kvindes krop og udseende - ligesom alle andres - ikke er til debat. Alle bør kunne klæde sig, som de vil, uden at skulle rette sig efter dikterer baseret på alder, køn eller andres meninger.

Kort sagt tjener Kelly Rutherfords optræden som en påmindelse om en ofte glemt sandhed: frihed i påklædning kender ingen alder. Ved selvsikkert at gå på den røde løber i Cannes slutter hun sig til denne nye bølge af kvinder, der nægter at forsvinde i glemsel efter en vis alder. Enhver kvinde er fri til at bære, hvad hun har lyst til, på ethvert tidspunkt i sit liv.