Som 51-årig fejrer Eva Longoria moderskabet med nye billeder af sin søn.

@evalongoria / Instagram

For at markere Mors Dag, der fejres den 10. maj i USA, postede Eva Longoria en særlig rørende fotoseance på Instagram. Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer, der normalt er meget privat omkring sit familieliv, delte en række billeder med sin søn Santiago, med kælenavnet Santi. Et sjældent øjeblik af ømhed for en person, der betragter moderskabet som "sin største rolle".

En besked fyldt med følelser

I billedteksten til sin karrusel leverede Eva Longoria en simpel og universel besked: "Glædelig mors dag. Moderskabet har været min yndlingsrolle, og jeg sender al min kærlighed til alle dem, der omfavner denne rolle, uanset hvilken form den tager." En erklæring, der især resonerede med hendes millioner af følgere, og som udvidede budskabet til alle kvinder, der oplever moderskabet på den ene eller anden måde.

Opslaget udløste straks en bølge af positive reaktioner. Med disse ord bekræfter skuespillerinden den betydning, hun tillægger denne rolle, som hun anser for at være altafgørende i forhold til alle sine andre professionelle præstationer.

Billeder gennemsyret af blidhed

Karrusellen, som Eva Longoria har lagt op, blander flere øjeblikke af forbindelse med sin søn. Den inkluderer en scene på en båd på en solskinsdag, samt et øjeblik fanget på et filmset, hvor skuespillerinden holder Santi i sine arme, mens hun instruerer sit crew. Disse enkle, ærlige billeder afspejler en bevidst balance mellem professionelt liv og familieliv. Denne lejlighedsvise deling, på en symbolsk dag, får en særlig betydning for hendes følgere.

Et moderskab hævdet

Denne publikation er en fortsættelse af Eva Longorias stærke holdning: at være en mor, der omfavner sin rolle. Hun fortsætter med at påtage sig adskillige projekter, samtidig med at hun opbygger et familieliv beskyttet mod mediehysteriet. Ved at understrege, at moderskab kan antage "forskellige former", henvender Eva Longoria sig også til alle dem, der nogle gange føler sig usynlige på denne dag - adoptivmødre, stedmødre, kvinder, der længes efter et barn, eller moderfigurer generelt.

Gennem denne billedkarrusel tilbyder Eva Longoria et rørende øjebliksbillede af sit liv som mor. Uden overeksponering eller iscenesættelse minder hun os om den betydning, hun tillægger denne rolle. Dette sjældne glimt ind i hendes liv, i en branche, der ofte hurtigt adskiller karriere og privatliv, bekræfter den centrale plads, moderskabet har i Eva Longorias verden.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Sandra Bullock fejrer mors dag med et kærligt tilbageblik på sine børn

