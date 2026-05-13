Sandra Bullock fejrer mors dag med et kærligt tilbageblik på sine børn

Den tysk-amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter Sandra Bullock beskytter sit familieliv intenst. Den 10. maj, Mors Dag i USA, gjorde hun en undtagelse og delte et sjældent tilbagebliksbillede med sine to børn – et opslag lige så intimt som det var rørende, som berørte millioner af mennesker.

"En livslang ære"

I billedteksten til sit Instagram-opslag skrev Sandra Bullock: "Til alle mødre, uanset hvordan I blev en, glædelig mors dag. Vi er alle forbundet af denne enestående ære." Enkle ord, der sagde det hele – og som gav særligt stærk genklang, når de kom fra en kvinde, der valgte adoption for at opbygge sin familie.

Blandt de delte billeder var et hidtil usete billede af Sandra Bullock, der stirrede op i himlen, mens hendes to børn, yngre versioner af sig selv i Halloween-kostumer, sad på hendes skød. Louis er nu 16, og Laila er 11 – begge adopteret af skuespillerinden i 40'erne, som altid har været omhyggelig med at beskytte dem mod mediernes søgelys. Dette sjældne øjeblikke rørte straks hendes følgere.

En hyldest til hans afdøde mor

Opslaget indeholdt også et billede af Sandra Bullock, der talte med sin afdøde mor, Helga Meyer, samt et barndomsbillede af hende i sneen med sin søster, Gesine, begge i deres mors arme. Billedteksten sluttede med: "Mor og Omi, tak fordi I underviste mig. Vi savner jer ❤️ Undskyld, at jeg er sådan en møgunge." En sød selvironik, der bragte et smil frem på hendes følgeres ansigter.

"Vær ikke som mig" - hans mors sidste råd

Sandra Bullock delte med People et af de mest gribende øjeblikke i sit forhold til sin mor. " Før min mor døde, havde vi et øjeblik ved hendes seng, hvor jeg var lukket af og prøvede ikke at græde, og hun sagde simpelthen: 'Vær ikke som mig.' I det øjeblik blev en stor del af vores liv sammen klar. Hun ville ikke have, at jeg skulle gå gennem livet lukket af, bange for at føle." Denne forbindelse skinner igennem i hvert billede i dette opslag – en kvinde, der føler alt, og ikke længere skammer sig over det.

Mor til to adopterede børn, efter eget valg og af overbevisning

Sandra Bullock havde allerede talt om sin vej til moderskabet: "Jeg ved ikke, hvorfor det var den eneste måde, men jeg er så glad for, at universet fik mig til at vente. Selvom jeg var ængstelig og utålmodig – og det fortalte mig nej, du kommer ikke til at gøre det her på den måde, du tror, du vil gøre det." Et moderskab bygget anderledes, men lige så dybsindigt – som dette Mors Dag-indlæg bekræfter.

Og hundene også

Få øjeblikke efter sit hovedopslag delte Sandra Bullock et billede på sine Instagram-stories af sig selv, hvor hun slappede af på sofaen med sine to hunde, med teksten: "Og en rigtig glædelig mors dag til alle kæledyrsmødre 🐾❤️." En sidste munter og kærlig gestus, der er tro mod balancen mellem følelser og humor, der definerer hendes offentlige persona – når hun vælger at være offentlig.

Et øjebliksbillede, en hyldest til sin mor, et strejf af selvironik og sine hunde på sofaen – Sandra Bullock fejrede Mors Dag med sjælden oprigtighed, tro mod sig selv. Diskret i sit privatliv, men dybt til stede, når hun vælger at dele.