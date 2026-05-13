Irina Shayk forenkler sit Met Gala-outfit med en uventet detalje

Ved Met Galaen i 2026 bar Irina Shayk en kreation udelukkende bestående af ure og smykker – 200 timers håndværk. Til afterpartyen valgte hun det stik modsatte: en simpel, overdimensioneret hvid skjorte. Og alligevel var resultatet lige så uventet.

Fra skræddersyet tøj til den hvide skjorte

Efter Met Gala-festlighederne i 2026 dukkede Irina Shayk op igen på New Yorks gader i et look, der var radikalt anderledes end sin aftenkjole. Hun valgte at bære en overdimensioneret hvid skjorte som mikrokjole – de voluminøse ærmer og den strukturerede krave balancerer silhuetten for en afslappet effekt. Det er en signaturmåde for hende at genopfinde after-galla-looket, da hun er kendt for at overraske os i disse overgangsøjeblikke.

Læderbæltet, detaljen der gør hele forskellen

Det var et tyndt sort læderbælte med dinglende stropper, der strammede taljen over skjorten – og forvandlede dette herretøjs-klassiker til et struktureret stykke med sin egen distinkte personlighed. Dette ene tilbehør var nok til at give en præcis definition til et ellers simpelt look. For Irina Shayk er denne slags detaljer aldrig tilfældige.

De voluminøse sorte lårhøje støvler

Det element, der virkelig fangede opmærksomheden, lå et andet sted: et par sorte læderstøvler til lårene, der gik et godt stykke over knæet, med overdreven volumen og et smidigt fald. Deres dramatiske silhuet stod i direkte kontrast til den lethed, der var på den hvide skjorte, hun havde båret over dem – en balance mellem det almindelige og det exceptionelle, der ligger til grund for den æstetik, hun dyrker.

En lille Alexander Wang-taske som link til Met

For at fuldende ensemblet bar Irina Shayk en lille Alexander Wang-taske – en diskret hyldest til det samarbejde, der skabte hendes Met Gala-outfit. En sølvhalskæde, der matchede bæltets metalliske elementer, fuldendte looket – minimalistisk og sammenhængende, uden at forsøge at konkurrere med skjorten og støvlerne.

Hans gyldne regel til eftergallaen

Irina Shayk har en meget personlig måde at opleve Met Gala-afterparties på: hun dropper systematisk aftenens formalitet til fordel for noget mere personligt. Hun forklarede sin filosofi til People ved en tidligere Met Gala: "Jeg har brug for at kunne bevæge mig, føle mig selv og have det sjovt i tøjet." Denne hvide skjorte og minikjole, med bælte og støvler, var præcis det.

En overdimensioneret hvid skjorte, et læderbælte og kraftige lårhøje støvler – Irina Shayk beviste endnu engang, at afterpartyen kan være lige så kraftfuld som den røde løber. Ikke med mere, men med mindre – og i en bedre position.