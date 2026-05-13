Jessica Alba deler et graviditetsminde og berører internetbrugere

For at markere Mors Dag, der fejres i USA den 10. maj 2026, delte Jessica Alba en særligt rørende karrusel på Instagram. Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter skiftede mellem familiebilleder, hverdagsøjeblikke og et slående tilbageblik: et billede af hendes babymave under hendes tredje graviditet i 2017. Denne intime tilbageblik, ledsaget af en lang besked dedikeret til hendes børn og hendes egen mor, rørte dybt hendes følgere.

Et kærlighedsbrev til sine børn

I billedteksten til sit opslag henvender Jessica Alba sig direkte til sine tre børn med ømme ord: "Til mine babyer - mine hjerter, der vandrer uden for min krop. Livet, vi har, er mere end mine vildeste drømme, og den kærlighed, vi deler, er dybt forbundet og kraftfuld. Intet giver mit liv mere mening end jer tre." Hun fortsætter med at beskrive sig selv som deres anker: "Jeg vil altid være jeres anker, jeres sikkerhedsnet, armene, der holder og trøster jer, og cheerleaderen i dit hjørne, der opfordrer jer til at presse jer ud over alle grænser."

Et budskab af sjælden oprigtighed, som især giver genlyd i forbindelse med dette første år efter skilsmissen - Jessica Alba har formaliseret sin separation fra Cash Warren, hendes mand gennem seksten år, i begyndelsen af 2025.

En hyldest til sin egen mor

Før Jessica Alba henvendte sig til sine børn, ville hun hylde den kvinde, der opdrog hende: sin mor, Cathy Alba. "Jeg elsker dig. Jeg elsker vores tid sammen. Jeg er så taknemmelig for, at vi var i stand til at gå igennem alle op- og nedturene sammen – du har været der for mig gennem det hele. Jeg er den, jeg er, på grund af alt, der gør dig til – dig," skrev skuespillerinden. Denne hjertevarme besked understreger vigtigheden af forbindelser på tværs af generationer mellem kvinder og legemliggør perfekt Mors Dags ånd.

Et mindeværdigt graviditetsbillede

Især ét billede fangede fansenes opmærksomhed: et spejlbillede fra 2017, der viser Jessica Alba gravid. På det tidspunkt ventede skuespillerinden sin søn Hayes, som blev født den 31. december samme år. Det er et intimt billede, hun allerede havde delt på sociale medier dengang, og et hun nu bringer tilbage som et kært minde.

Under opslaget roste mange internetbrugere skønheden i denne tilbageblik og budskabets oprigtighed. Andre påpegede, hvordan Jessica Alba er en af de mest autentiske stemmer om moderskab i Hollywood. Skuespillerinden, grundlægger af "The Honest Company", et brand designet til familier, har altid gjort sin rolle som mor til en hjørnesten i sin identitet, som hun åbent deler med sine millioner af følgere.

Med dette opslag leverer Jessica Alba et af sine mest personlige budskaber i år. Ved at blande graviditetsminder, kærlige ord til sine børn og en hyldest til sin egen mor, minder hun os om, at Mors Dag frem for alt handler om at videregive traditioner, være til stede og have ubetinget kærlighed.