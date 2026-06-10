"Endnu smukkere med alderen": Cindy Crawford genopfinder strandtøj med elegance

Den amerikanske supermodel Cindy Crawford er en af de mest beundrede skikkelser i modeverdenen. På et nyt foto udgivet af hendes eget kosmetikmærke poserer hun sløvt i solen, i en scene et sted mellem oprigtig forestilling og rød løber. Og resultatet er, ikke overraskende, universelt anerkendt.

En nik til 90'erne

På fotografiet poserer Cindy Crawford nonchalant i en trælænestol med fødderne hvilende på et udendørsbord. Hun er iført en sort badedragt med dyb udskæring og en tennishalskæde med funklende diamanter. På fødderne har hun sorte sandaler med hæl. En hvid frottékåbe falder over hendes skuldre med studeret nonchalance.

Nikket til 1990'erne stopper ikke der. Cindy Crawford bærer en voluminøs blowout, et par sorte cat-eye solbriller og holder en bog af Claudia Schiffer dedikeret til modefotografi fra samme årti. Alt ved hendes styling omfavner derfor fuldt ud tilbagevenden til sin storhedstid.

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Internetbrugerne er enige

Kommentarerne under billedet er bemærkelsesværdigt enstemmige. Internetbrugere roser ikke kun billedets skønhed, men også – og især – den måde, Cindy Crawford ældes med så stor ynde. "Endnu smukkere med alderen," skriver en. "Et bevis på, at skønhed ikke har nogen aldersgrænse," tilføjer en anden. Denne udstrømning af beundring, i en tid med hyperkorrigeret æstetik, tjener som en stærk platform til at omfavne tidens gang.

Med dette foto minder modellen Cindy Crawford os om, at elegance som 60-årig ikke har nogen udløbsdato - hvis nogen stadig tvivlede på det.